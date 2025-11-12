„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (12.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 12.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Regina steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Die steigenden Preise sind für die herzkranke Rentnerin nur schwer tragbar. Auch ihre Miete, Strom- und Gaskosten steigen. Nun soll sich die 69-Jährige nach einer neuen Wohnungen umschauen. Manja soll in ein Pflegeheim umziehen. Sohn Jack, seine Frau und Manjas Freund Norbert helfen der MS-Kranken, ihre Sachen zu packen und ins Heim zu transportieren. Auch finanziell bedeutet das für Manja neue Herausforderungen.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Rentnerin Regina ist gerade in einer finanziellen Notlage. Durch die gestiegenen Gaspreise und der Inflation ist die Miete der 69-Jährigen in die Höhe geschnellt. Nun rät ihr das Amt, nach einer neuen Wohnung zu suchen. Wird Regina bald umziehen? Die MS-Kranke Manja muss das Obdachlosenheim verlassen. Sie sei nicht mehr tragbar für die Einrichtung. Nun soll sie in ein Pflegeheim ziehen. Ihr Sohn Jack, seine Ehefrau Kathleen und ihr Freund Norbert helfen ihr dabei.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Witten wird heute ein lang aufgeschobenes Problem angegangen: Der gesundheitsschädliche Schimmel in der Wohnung von Farina (38) und Mike (46) soll endlich entfernt werden. Betroffen sind nicht nur die Küche und das Wohnzimmer, sondern auch das Kinderzimmer von Sohn Jonas. Eine Malerin rückt heute dem Problem zu Leibe und entfernt die Tapeten. Während Mike gespannt den Fortschritt verfolgt, ist Farina noch auf dem Heimweg. Jessica (40) und Olaf (55) aus Hamburg-Barmbek freuen sich über tierischen Familienzuwachs: Nach dem Auszug ihres Hundes zu einer Bekannten haben sie über eine Kleinanzeige eine zweieinhalb Jahre alte Katze entdeckt und direkt ins Herz geschlossen. Neben ihrer Tierliebe engagieren sich die beiden Bürgergeldempfänger ehrenamtlich und sammeln im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“ Müll in ihrem Viertel: ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein und Gemeinschaft.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Taddel möchte ihren Außenbereich mit Hilfe von Nachbarin Ella umgestalten. Dafür hat sich die Baracklerin Rasenteppich besorgt, der nach der Begradigung des Bodens für mehr Farbe auf der Terrasse sorgen soll. Allerdings ist die Vorarbeit nicht so einfach wie gedacht und so wird kurzerhand auch die zufällig vorbeikommende Mel mit ins Boot geholt. Und der Erfolg gibt den drei Damen Recht, denn das Ergebnis kann sich nach der Anstrengung wirklich sehen lassen. Ganz abgeschlossen ist das Projekt Außenbereich damit aber noch nicht. Ursprünglich um sich das Nägelkauen abzugewöhnen, hat sich Andy für eine aufwendige Maniküre mit künstlichen Fingernägeln entschieden. Daraus ist für ihn seitdem ein regelmäßiger Termin geworden, den er sich ca. alle vier Wochen gönnt. Dieses Mal ist er in einem Beauty-Studio in der Nähe seiner alten Heimat, den Benz-Baracken. Die Prozedur nimmt ganz schön Zeit und auch Geld in Anspruch, aber da Andy weder raucht noch andere Laster hat, leistet er sich gern diese Form der Verschönerung.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Stephan (44) lebt weiterhin gemeinsam mit seinem Hund Socke in einem Zelt auf einem Gartengrundstück. Sein Ziel ist es, den Garten soweit auf Vordermann zu bringen, dass er von den Eigentümern einen Pachtvertrag bekommt. Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Liebesleben: Die Beziehung mit On-Off-Freundin Nicole scheint endgültig beendet. Bei Jessica (40) und Olaf (55) ist die Stimmung schlecht. Schuld ist erneut Post vom Vermieter. Jessica hat die fristlose Kündigung erhalten. Erst kürzlich gab es die Kündigung wegen Mietschulden. Doch eigentlich dachte das Paar, das Problem sei aus der Welt. Die Verlobten versuchen es bei der Hausverwaltung, werden aber an die Rechtsabteilung verwiesen. Kann ein Telefonat Aufklärung bringen? LKW Fahrer Heiko (36) ist in der Zwickmühle: Das Jobcenter hat den Bürgergeldantrag seiner Verlobten Steffi (42) abgelehnt, weil es das Paar als Bedarfsgemeinschaft einstuft. Um endlich vorwärts zu kommen, muss Heiko wohl oder übel Auskünfte über seine Wohn- und Gehaltsituation geben. Er findet allerdings nur eine alte Meldebescheinigung. Und kommen die benötigten Nachweise überhaupt noch rechtzeitig beim Jobcenter an? Die Stimmung beim Paar bleibt weiter angespannt – genau wie die finanzielle Situation von Steffi. Denn eins ist klar: Heiko will und kann mit seinem Gehalt nicht beide finanzieren. Morlin (31) holt heute ihre 14-jährige Tochter Zoe vom Bahnhof ab. Und das nach sechs Monaten in einer therapeutischen Einrichtung, die nötig wurde, nachdem Zoe einen Mittelfinger verloren hatte. Morlin will jetzt einen Wochenplan aufstellen und wieder mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen; eine konkrete Idee hat sie schon. Gelingt der Neuanfang?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Petra ist seit Kurzem stolzes Frauchen eines Zwergpinscher-Welpen namens Bella. Auf der Gassi-Runde treffen sie Beate, die selbst Hundebesitzerin und ganz hingerissen ist. Damit dem kleinen Hundemädchen nicht kalt wird, holt Beate eine Weste und so angezogen kann es losgehen, um die Welt zu erkunden. Petra lässt ihren Vierbeiner auf Dagmars altem Grundstück nach Herzenslust herumtollen, passt aber auch auf, dass es noch nicht zu viel wird für den wenige Wochen alten Welpen. Vor ihrer baldigen Auswanderung in die USA, genauer nach Iowa zu ihrem Vater, hat Jannie noch ein paar Dinge auf ihrer To-do-Liste abzuhaken. Zahnarztbesuche gehören auch dazu, denn schließlich weiß die 49-Jährige noch nicht, wie und ab wann sie in ihrer Wahlheimat krankenversichert sein wird. Und auch Wohnungsauflösung und –übergabe sind noch nicht vollends geklärt. Auch da gibt es noch einiges zu tun, bevor Jannie mit Sohn Quentin Mannheim für immer den Rücken kehren kann. Weil Antonia ihren Schulabschluss nicht bestanden hat, ist der Start in ihre berufliche Zukunft schwierig. Eigentlich wollte sie sich eigenständig um einen Ausbildungsplatz kümmern, doch weil das nicht geklappt hat, hat Mama Katrin ihr zwei Termine ausgemacht. Und die waren wirklich erfolgreich, sodass die 16-Jährige schon zeitnah mit einem Praktikum starten kann, über das sie nicht nur an eine Ausbildung kommen könnte, sondern das ihr auch finanziell nützt.