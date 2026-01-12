„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (12.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 12.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal hat keine Vertragsverlängerung beim Fahrdienst bekommen. Um nicht wieder ohne Job dazustehen, sucht er Rat bei seinen Kumpels Michael und Lothar. Deren Vorschlag, sich auf einem Infotag des Berufsfortbildungswerks inspirieren zu lassen, stößt bei Pascal allerdings auf Ablehnung. Überhaupt scheinen ihn die Tipps des Duos eher zu nerven. Trotzdem braucht der aktuell Wohnungslose dringend einen Job, um seine Situation möglichst bald zu verbessern. Nachdem Jerrick seine Arbeitszeit beim Burger-Restaurant reduziert hat und nur noch Minijobber ist, reicht das Geld nicht mehr zum Leben. Deshalb hat er sich wieder beim Jobcenter angemeldet. Weil er für sich in der Gastronomiebranche auf Dauer keine Zukunft sieht, nimmt der 23-Jährige jetzt an einer Maßnahme teil, die ihm berufliche Perspektiven aufzeigt. Und auch andere Baustellen wie seine Wohnungslosigkeit geht Jerrick mithilfe des Jobcenters endlich an. Obwohl aktuell die Scheidung von Ehefrau Marina ansteht, hat Florian gute Laune. Er schwebt auf Wolke sieben, es gibt nämlich eine neue Frau in seinem Leben. Die Beziehung ist zwar noch frisch, trotzdem ist sich der Familienvater so sicher, dass er sich schon eine gemeinsame Zukunft ausmalt. Einen Ring gibt es auch schon. Aber der ist vorerst kein Ehe-, sondern ein Freundschaftsring, der die Verbundenheit der Beiden zeigen soll. Umzugspläne schmiedet das Paar ebenfalls und will schnellstmöglich zusammenziehen.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Wegen einem auffälligen Abstrich beim Frauenarzt braucht Katrin eigentlich dringend einen Termin bei ihrem Gynäkologen. Da sie sich gut fühlt, hat sie die Untersuchung aber bisher aufgeschoben. Bei ihren Lieben ist sie strenger. Notfalls wird Ehemann Elvis, der unter extremer Arztphobie leidet, sogar zu Terminen begleitet. Katrin hat auch schon einen Plan ausgeheckt, wie Elvis endlich einem Gesundheits-Check-Up zustimmt. Seit Marinas Auszug lebt Florian allein mit den bereits volljährigen Töchtern Lea und Anna sowie den drei minderjährigen Kindern Lucas, Niclas und Laura unter einem Dach. Doch in letzter Zeit kam es immer wieder zu Streitereien in der Familie, die vor allem Lucas betrafen. Der musste nun kurzentschlossen erstmal seine Sachen packen und für eine Auszeit zu Mama Marina ziehen. Das sollte eigentlich keine Dauerlösung sein, doch der 16-Jährige will scheinbar nicht zurückkehren, obwohl er in Mannheim nach seinem Schulabschluss eine gute Ausbildungsstelle sicher hatte. Petra, Selina und Pascal leben von ihren TikTok-Einnahmen, müssen aber mit Bürgergeld aufstocken. Um nicht mehr vom Amt abhängig zu sein, hat Pascal heute ein Vorstellungsgespräch bei einer Zeitarbeitsfirma. Mit einem festen Job könnte der 23-Jährige sich auch eine eigene Wohnung leisten, denn aktuell leben die Drei zusammen in einer Zweizimmerwohnung. Bei seiner Rückkehr vom Gespräch hat er die Zusage in der Tasche. Doch Mama Petra hätte sich für ihren Sohn eigentlich etwas anderes gewünscht.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Rentnerin Brigitte plagen derzeit große Sorgen um ihre Gesundheit und die ihrer Tochter Nicole. Denn die 24-Jährige hat ein großes Schimmelproblem in ihrem Zimmer. Mama Brigitte ist Asthmatikerin und möchte verhindern, dass auch ihre jüngste Tochter erkrankt. Wird den beiden Frauen geholfen – oder sind sie bei der Beseitigung auf sich allein gestellt? Die 59-jährige Pamela plagen derzeit viele Sorgen: Ihre finanzielle Situation ist seit Monaten äußerst angespannt. Nun hat sie auch noch gesundheitliche Probleme, denn sie leidet unter starken Rückenschmerzen. Ihre ehemalige Freundin Marita kann ihr auch nicht helfen, da die beiden zerstritten sind. Geht es für die gebürtige Berlinerin bald wieder bergauf?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Abseits des Trubels der Hansestadt Bremen geht der langzeitarbeitslose Stephan (43) mit seinem Hund Socke Gassi. Die Jobmaßnahme als Umweltwächter ist beendet und es gab einen Anruf vom Amtsgericht in Bremerhaven. Dabei ging es um seine Privatinsolvenz. Stephan ist der Meinung, dass er inzwischen schuldenfrei ist – doch die Nachricht, die er erhält, ist eine andere. Muss er nun um seine Zukunft bangen? In Hamburg-Barmbek wiederum sind die Bürgergeldempfänger Jessica (39) und Olaf (54) schwer beschäftigt. Die beiden wollen Platz auf dem Dachboden schaffen. Denn Olaf möchte sich hier seinen Traum von einer eigenen Werkstatt verwirklichen. Sobald die entsprechende Ecke eingerichtet ist, will Olaf hier Reparaturarbeiten anbieten und damit den ein oder anderen Euro verdienen. Denn finanziell sieht es bei dem arbeitslosen Paar aktuell nicht gar rosig aus. In Bremerhaven-Lehe feiert der alleinstehende Manni heute unterdessen seinen 54. Geburtstag. Er lebt von Bürgergeld und kann sich daher keine große Party zu seinem Ehrentag leisten. Feierstimmung kommt beim Geburtstagskind daher nicht wirklich auf. Der Besuch seines Vaters am frühen Nachmittag ist ein Lichtblick für Manni. Im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde gibt es derweil ein Wiedersehen mit Stefan (33) und Monika (52). Die 52-Jährige hat immer noch keine Wohnung gefunden und übernachtet deswegen fast täglich bei ihrem Ex-Freund. Die Bürgergeldempfängerin ist nun schon seit sechs Monaten auf Wohnungssuche. Zwischenzeitlich hat Monika sogar Angebote für eine Hotelunterbringung eingeholt. Diese schlug sie dem Sozialamt vor. Ohne Erfolg. Wie das Zusammenleben der beiden wohl klappt?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die tierliebe sechsfach Mama Sandra hatte im Jahr 2020 ein Tierhalteverbot erhalten und ihr wurden ihre Hunde vom Veterinäramt weggenommen. In ihrer neuen Heimat hofft sie nun, endlich wieder Tiere halten zu können. Dafür will sie jetzt einen wichtigen Schritt unternehmen und den Hundeführerschein absolvieren. Doch hat sie eine Chance ihn zu bestehen? Die 59-jährige Pamela und ihre Freundin Marita waren im letzten halben Jahr fast unzertrennlich. Doch nun haben die beiden Frauen nach einem Streit den Kontakt zueinander abgebrochen. Pamela will aber Maritas gekaufte Waschmaschine aus ihrem Flur haben und stellt ihrer ehemaligen Freundin ein Ultimatum.