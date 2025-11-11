„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (11.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 10.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Nachdem Ossi nun doch von Ostfriesland nach Rostock gereist ist, verbringen er und seine Verlobte Cindy ein paar schöne Tage in der Hansestadt. Das Paar möchte außerdem die Gelegenheit nutzen, um zum Seebad Warnemünde rauszufahren. Das liegt nicht weit von Groß Klein entfernt. Für die Rostocker ist der Ort neben dem Hafen ohnehin ein klassisches Ziel, wenn sie mal einen Tag am Meer verbringen möchten. Am Strand wagt Ossi sogar einen Sprung in die kalte Ostsee. Unterdessen hat Carsten Geburtstag. Freundin Sandra nimmt das zum Anlass, sich einen kleinen Spaß zu erlauben. Sie verpackt die Geschenke für ihn so kompliziert wie möglich, um Carsten beim Auspacken mal richtig zu beschäftigen. Mal sehen, ob das 44-jährige Geburtstagskind die Nerven behält.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Für Manja spitzt sich die Situation dramatisch zu. Bald wird sie aus dem Obdachlosenheim ausziehen müssen. Die nächste Station auf ihrer Lebensreise ist dann ein Pflegeheim. Dadurch hat sich leider auch ihre finanzielle Situation erheblich verschlechtert. Von nun an bleibt ihr am Ende des Monats viel weniger Geld als zuvor. Jasmin und Maik müssen unterdessen nach der Geburt ihres Sohnes Lennox viele Amtsgänge hinter sich bringen. Heute steht ein besonders wichtiger Termin an: Es geht u.a. darum, dass Maik seine Vaterschaft anerkennt. Der junge Vater ist bei dem Behördenbesuch dabei – doch was er da genau unterschrieben hat, weiß er nicht.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Witten wird heute ein lang aufgeschobenes Problem angegangen: Der gesundheitsschädliche Schimmel in der Wohnung von Farina (38) und Mike (46) soll endlich entfernt werden. Betroffen sind nicht nur die Küche und das Wohnzimmer, sondern auch das Kinderzimmer von Sohn Jonas. Eine Malerin rückt heute dem Problem zu Leibe und entfernt die Tapeten. Während Mike gespannt den Fortschritt verfolgt, ist Farina noch auf dem Heimweg. Jessica (40) und Olaf (55) aus Hamburg-Barmbek freuen sich über tierischen Familienzuwachs: Nach dem Auszug ihres Hundes zu einer Bekannten haben sie über eine Kleinanzeige eine zweieinhalb Jahre alte Katze entdeckt und direkt ins Herz geschlossen. Neben ihrer Tierliebe engagieren sich die beiden Bürgergeldempfänger ehrenamtlich und sammeln im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“ Müll in ihrem Viertel: ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein und Gemeinschaft.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Taddel möchte ihren Außenbereich mit Hilfe von Nachbarin Ella umgestalten. Dafür hat sich die Baracklerin Rasenteppich besorgt, der nach der Begradigung des Bodens für mehr Farbe auf der Terrasse sorgen soll. Allerdings ist die Vorarbeit nicht so einfach wie gedacht und so wird kurzerhand auch die zufällig vorbeikommende Mel mit ins Boot geholt. Und der Erfolg gibt den drei Damen Recht, denn das Ergebnis kann sich nach der Anstrengung wirklich sehen lassen. Ganz abgeschlossen ist das Projekt Außenbereich damit aber noch nicht. Ursprünglich um sich das Nägelkauen abzugewöhnen, hat sich Andy für eine aufwendige Maniküre mit künstlichen Fingernägeln entschieden. Daraus ist für ihn seitdem ein regelmäßiger Termin geworden, den er sich ca. alle vier Wochen gönnt. Dieses Mal ist er in einem Beauty-Studio in der Nähe seiner alten Heimat, den Benz-Baracken. Die Prozedur nimmt ganz schön Zeit und auch Geld in Anspruch, aber da Andy weder raucht noch andere Laster hat, leistet er sich gern diese Form der Verschönerung.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Im Gelsenkirchener Schalke-Haus laufen die Vorbereitungen für den Sommer auf Hochtouren. Günni (67) sorgt auf der Dachterrasse für frische Erdbeeren, während Willy (63) schon mal Fliegengitter an den Fenstern anbringt. Alles soll perfekt werden – besonders für Tanja (46), die erneut wegen ihrer Depression im Krankenhaus ist. In Wilhelmshaven ist Morlin (31) mit ihrer dritten Tochter schwanger und fiebert gerade der Rückkehr ihrer Tochter Zoe (14) entgegen. Sechs Monate lang verbrachte diese in einer therapeutischen Einrichtung. Der Teenager hatte bei einem Unfall einen Mittelfinger verloren. Die Alleinerziehende ist nervös, wie das Zusammenleben nach so langer Zeit wohl funktionieren wird. Obwohl Dieter (49) und Sandy (45) kein Paar mehr sind, verbindet sie noch immer eine tiefe Freundschaft. Und das Ex-Paar hat große Pläne: Bei einem gemeinsamen Ausflug in eine Eisdiele verraten sie ihren großen Traum – eine gemeinsame Wohnung. Die Suche nach einer WG-geeigneten Unterkunft hat bereits begonnen. Steffi (42) aus Bremen steht vor dem Nichts: Ihr Antrag auf Bürgergeld wurde abgelehnt, weil das Jobcenter sie und ihren Verlobten Heiko (36) weiterhin als Bedarfsgemeinschaft einstuft. Der 36-Jährige ist schockiert, als er erfährt, dass Steffi aus purer Verzweiflung sogar ihre Hündin im Internet zum Verkauf anbietet. Die finanzielle Not belastet die Beziehung immer stärker. Ob das Paar einen Weg aus der Krise findet?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Seit Langem schon wollen Petra, Pascal und Selina in eine größere Bleibe ziehen. Bisher standen diesem Plan allerdings Schulden im Weg, die die Familie bei einer Wohnungsbaugesellschaft hat. Durch eine unerwartete Rückzahlung des Jobcenters konnten sie diese jetzt teilweise begleichen. Petra und Pascal sind zuversichtlich, dass sie bald neue Vier-Wände anmieten können und wollen heute ihre Chancen erfragen. Doch ohne Termin dürfen sie ihr Anliegen gar nicht vorbringen und müssen vorerst unverrichteter Dinge wieder in die alte Wohnung zurückkehren. Seit Katrin erfahren hat, dass sie Trägerin von Papillomviren ist, muss sie eigentlich regelmäßig zum Arzt, um dort ihre Werte überprüfen zu lassen. Denn das Krebsrisiko ist je nach Ergebnis erhöht. Zwar hatte die achtfache Mutter den Termin für den Abstrich jetzt lange vor sich hergeschoben, aber endlich hat sie ihn doch wahrgenommen und ist erst einmal erleichtert. Allerdings ist nach dem Test auch immer vor dem Test, wenn man die Viren in sich trägt. Leann und Jonas sehen einander regelmäßig und können gut miteinander quatschen. Nachdem Jonas von seinem Überraschungsbesuch bei Freundin Patricia erzählt hat, kann und will auch Leann ihre Neuigkeit nicht für sich behalten: Sie hat online jemanden kennengelernt. Zwar hat sie die Dame noch nicht live gesehen, ein paar Schmetterlinge im Bauch scheint sie trotzdem schon zu verursachen. Doch Leann ist vorsichtig, schließlich kennt man sie aus Hartz und herzlich und das macht die Sache doch etwas komplizierter.

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

„Hartz und herzlich“ widmet sich in drei Folgen der ehemaligen „Samt- und Seidenstadt“ Krefeld. Das frühere Arbeiterviertel um die Dieselstraße ist zum Problemviertel geworden. „Hartz und herzlich“ blickt bei den Betroffenen hinter die Kulissen und erzählt die Geschichten von Menschen am Rande des Existenzminimums. Eine davon ist die alleinerziehende Conny. Sie lebt mit drei ihrer insgesamt fünf Kinder in Krefeld. Bereits mit 17 ist sie zum ersten Mal Mutter geworden und musste aufgrund ihrer Schwangerschaften ihre Ausbildung abbrechen. Wie viele in dem sozialen Brennpunkt bezieht auch Conny Hartz IV. Für ihre Kinder wünscht sich die 37-Jährige ein anderes Leben. Doch Tochter Angelina bleibt regelmäßig dem Unterricht fern, jetzt steht sogar ihr Schulabschluss auf der Kippe. Connys größte Angst: dass ihre Tochter in ihre Fußstapfen tritt.