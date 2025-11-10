„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (10.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 10.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Über einen Zeitraum von sechs Monaten waren die Kamerateams der Produktionsfirma in Rostock Groß Klein fast täglich vor Ort, um die Menschen dort zu begleiten. Zu ihnen gehört beispielsweise Cindy. Sie ist gerade bei ihren Eltern Sandra und Tino zu Besuch. Ihr Verlobter Ossi ist nicht mitgekommen und stattdessen in Ostfriesland geblieben. Die 21-Jährige hat nun das Gefühl, dass irgendetwas in ihrer Beziehung nicht stimmt. Doch sie ahnt nicht, dass Ossi sie in Wirklichkeit überraschen möchte. Außerdem geht es um die 18-Jährige Jasmin. Sie hat gerade ein Baby bekommen. Auch für ihren Freund Maik ist die Papa-Rolle noch komplett neu. Die jungen Eltern verbringen nun die erste Nacht mit ihrem Nachwuchs zu Hause. Dabei geht es ihnen nicht viel anders als den meisten Paaren: An ein Leben mit Kind müssen sie sich erst noch gewöhnen.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Cindy war schon ein wenig enttäuscht, dass ihr Verlobter Ossi sie nicht nach Rostock zu ihren Eltern begleiten wollte. Stattdessen ist er scheinbar lieber in Ostfriesland geblieben. Doch das Ganze war nur ein Finte. In Wirklichkeit hatte Ossi von Anfang an vor, seine Cindy zu überraschen. Heimlich ist er nämlich doch noch von der Nordsee in die Hansestadt an der Ostsee gereist. Nun wollen die beiden die Gelegenheit nutzen und sich ein paar schöne Tage machen. Das Paar genießt die Zeit mit der Familie und lässt es sich richtig gut gehen. Unterdessen müssen sich Jasmin und Maik weiterhin an ihre neue Rolle als Eltern gewöhnen. Um die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern, gibt es für sie noch viel zu lernen. In Sachen Babypflege hält der 19-jährige Maik sich weiterhin vorsichtig zurück. Er hat ganz einfach Angst, etwas falsch zu machen. Seine Freundin Jasmin ist allerdings fest entschlossen, ihm seine Ängste zu nehmen.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Zurück in Bremerhaven versucht Stephan (44) Schritt für Schritt sein neues Leben zu ordnen. Mit Postadresse und Freischaltcode fürs Jobcenter im Gepäck telefoniert er voller Vorfreude mit Tochter Angelique (24). Jetzt braucht der Langzeitarbeitslose nur noch eine richtige Bleibe, um sie und seine Enkelin in sein neues altes Zuhause einladen zu können. Punker Paddy (42) unterstützt derweil Jessica (40) und Olaf (54) bei ihrer großen To-Do-Liste. Ein neues Regalsystem muss in der Küche angebracht werden und der Sperrmüll zum Wertstoffhof. Im Anschluss erhoffen sich die drei eine ordentliche Ausbeute bei einer Wohnungsentrümpelung. Tatsächlich kommen die Männer mit einem vollen Transporter zurück.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Nachdem Elvis und Katrins Tochter Antonia ihren Schulabschluss nicht bestanden hat, wollte sie sich unbedingt selbst eine Ausbildungsstelle suchen. Auch entsprechende berufliche Bereiche hatte sie sich schon ausgeguckt. Ohne die abgeschlossene Schulbildung ist das jedoch schwieriger als erwartet. Außerdem muss die junge Mannheimerin sich so langsam um ihre finanzielle Situation kümmern, da ohne Schulbesuch und Ausbildung auch Gelder wegfallen könnten beziehungsweise neu beantragt werden müssen. Der Abriss von Dagmars kleinem Häuschen rückt immer näher, und Michael rettet von seinem ehemaligen Zweitwohnsitz, was zu retten ist. Dieses Mal ist es die Pergola. Nachbarin Sandy will diese übernehmen und ist mit Helfern beim Abbau dabei. Auch Dieter packt unerwartet mit an und so ist die Terrassenüberdachung schnell abgebaut. Auch der Transport zum neuen Bestimmungsort geht reibungslos über die Bühne, wenn auch etwas improvisiert. Die Rückkehr zum immer leerer werdenden Grundstück fällt Michael emotional sichtlich schwer.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Witten wird heute ein lang aufgeschobenes Problem angegangen: Der gesundheitsschädliche Schimmel in der Wohnung von Farina (38) und Mike (46) soll endlich entfernt werden. Betroffen sind nicht nur die Küche und das Wohnzimmer, sondern auch das Kinderzimmer von Sohn Jonas. Eine Malerin rückt heute dem Problem zu Leibe und entfernt die Tapeten. Während Mike gespannt den Fortschritt verfolgt, ist Farina noch auf dem Heimweg. Jessica (40) und Olaf (55) aus Hamburg-Barmbek freuen sich über tierischen Familienzuwachs: Nach dem Auszug ihres Hundes zu einer Bekannten haben sie über eine Kleinanzeige eine zweieinhalb Jahre alte Katze entdeckt und direkt ins Herz geschlossen. Neben ihrer Tierliebe engagieren sich die beiden Bürgergeldempfänger ehrenamtlich und sammeln im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“ Müll in ihrem Viertel: ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein und Gemeinschaft. Stephan (44) und sein Hund Socke sind in ein neues Zuhause in Bremerhaven gezogen: ein Gartengrundstück mit Laube, das ihm die Eigentümer zunächst auf Probe überlassen haben. Ob er den Pachtvertrag erhält, hängt davon ab, wie er sich um das Grundstück kümmert. Jetzt heißt es für den 44-Jährigen, die Ärmel hochzukrempeln und aus dem vernachlässigten Garten eine Wohlfühloase zu machen. In Salzkotten bei Paderborn genießt die Familie von Ingo (55) und Rosa (54) nach einer längeren Zeit ohne eigenes Fahrzeug wieder neue Mobilität: Das Geld aus dem Verkauf ihres früheren Autos reichte für einen gebrauchten Wagen. Passend dazu bereitet sich ihr Sohn Gianluca (21) gerade auf die theoretische Führerscheinprüfung vor und lernt mit seinem Vater Verkehrszeichen und -regeln.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Taddel möchte ihren Außenbereich mit Hilfe von Nachbarin Ella umgestalten. Dafür hat sich die Baracklerin Rasenteppich besorgt, der nach der Begradigung des Bodens für mehr Farbe auf der Terrasse sorgen soll. Allerdings ist die Vorarbeit nicht so einfach wie gedacht und so wird kurzerhand auch die zufällig vorbeikommende Mel mit ins Boot geholt. Und der Erfolg gibt den drei Damen Recht, denn das Ergebnis kann sich nach der Anstrengung wirklich sehen lassen. Ganz abgeschlossen ist das Projekt Außenbereich damit aber noch nicht. Ursprünglich um sich das Nägelkauen abzugewöhnen, hat sich Andy für eine aufwendige Maniküre mit künstlichen Fingernägeln entschieden. Daraus ist für ihn seitdem ein regelmäßiger Termin geworden, den er sich ca. alle vier Wochen gönnt. Dieses Mal ist er in einem Beauty-Studio in der Nähe seiner alten Heimat, den Benz-Baracken. Die Prozedur nimmt ganz schön Zeit und auch Geld in Anspruch, aber da Andy weder raucht noch andere Laster hat, leistet er sich gern diese Form der Verschönerung. Ohne es richtig zu bemerken hat Florian in den letzten Monaten ordentlich abgenommen. Insgesamt wiegt er rund 30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr. Und das völlig unbeabsichtigt. Der Verdacht liegt nahe, dass eine Krankheit dahinterstecken könnte. Deshalb muss der Familienvater jetzt einige Untersuchungen hinter sich bringen. Die größte Angst hat er vor Diabetes, denn daran ist vor zweieinhalb Jahren Tochter Lisa mit gerade einmal 16 Jahren verstorben.