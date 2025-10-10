„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (10.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 10.10.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Tanja (46) und Willy (63) sind weiterhin auf ihrem Campingstellplatz bei Hamm-Uentrop. Und das soll sich erstmal auch nicht ändern. Grund dafür ist ihr 13 Jahre alter Tibet-Terrier Teddy. Ihr treuer Wegbegleiter ist krank und es scheint, dass er sich nicht mehr erholt. Wie viel Zeit dem Vierbeiner noch bleibt, wissen Tanja und Willy nicht. Unabhängig davon, geben sie alles dafür, dass Teddy bis zum letzten Tag ein schönes Leben hat. In Salzkotten im Kreis Paderborn hat sich Ingo (55) derweil die Wirbelsäule versteifen lassen und ist in seiner Bewegung eingeschränkt. Heute darf er mit Hilfe seiner Söhne einen elektrischen Treppensteiger kostenlos testen. Somit kann der Familienvater erstmals seit zwei Jahren in den ersten Stock des Miethauses. Den Renovierungsfortschritt konnte sich Ingo bisher nur auf Videos und Bildern anschauen. Wie es ihm dort wohl gefällt?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Seit wenigen Wochen arbeitet Bärbel in einer Zeitarbeitsfirma und wird immer wieder unterschiedlich eingesetzt. Das passt der 64-Jährigen so gar nicht. Als die Firma sie wieder für die späten Abendstunden einsetzt, fasst die Reinigungsfachkraft einen folgenschweren Entschluss. Jana ist arbeitsuchend und wohnungslos. Zwei Attribute, die nicht wirklich gut zusammenpassen. Schon gar nicht, wenn man darum kämpft, seine Kinder wieder zurückzubekommen. Jetzt hat sie Hoffnung auf die alte Wohnung ihrer Schwester. Allerdings hat sie da die Rechnung ohne die Wohnungsgesellschaft gemacht.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Abseits des Trubels der Hansestadt Bremen geht der langzeitarbeitslose Stephan (43) mit seinem Hund Socke Gassi. Die Jobmaßnahme als Umweltwächter ist beendet und es gab einen Anruf vom Amtsgericht in Bremerhaven. Dabei ging es um seine Privatinsolvenz. Stephan ist der Meinung, dass er inzwischen schuldenfrei ist – doch die Nachricht, die er erhält, ist eine andere. Muss er nun um seine Zukunft bangen? In Hamburg-Barmbek wiederum sind die Bürgergeldempfänger Jessica (39) und Olaf (54) schwer beschäftigt. Die beiden wollen Platz auf dem Dachboden schaffen. Denn Olaf möchte sich hier seinen Traum von einer eigenen Werkstatt verwirklichen. Sobald die entsprechende Ecke eingerichtet ist, will Olaf hier Reparaturarbeiten anbieten und damit den ein oder anderen Euro verdienen. Denn finanziell sieht es bei dem arbeitslosen Paar aktuell nicht gar rosig aus. In Bremerhaven-Lehe feiert der alleinstehende Manni heute unterdessen seinen 54. Geburtstag. Er lebt von Bürgergeld und kann sich daher keine große Party zu seinem Ehrentag leisten. Feierstimmung kommt beim Geburtstagskind daher nicht wirklich auf. Der Besuch seines Vaters am frühen Nachmittag ist ein Lichtblick für Manni. Im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde gibt es derweil ein Wiedersehen mit Stefan (33) und Monika (52). Die 52-Jährige hat immer noch keine Wohnung gefunden und übernachtet deswegen fast täglich bei ihrem Ex-Freund. Die Bürgergeldempfängerin ist nun schon seit sechs Monaten auf Wohnungssuche. Zwischenzeitlich hat Monika sogar Angebote für eine Hotelunterbringung eingeholt. Diese schlug sie dem Sozialamt vor. Ohne Erfolg. Wie das Zusammenleben der beiden wohl klappt?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Pamela ist auf der Suche nach einem passenden Schrank für ihre Garderobe. Bei Jasmin ist sie nicht fündig geworden. Doch im An-und Verkauf hatte sie einen Schrank gesehen. Ob der allerdings immer noch zu haben ist? Das kann die 59-Jährige nur hoffen. Mariia und Oleksii leben seit drei Jahren in Rostock und genießen die Stadt am Wasser. Die 29-Jährige leidet an Depressionen, die sie in ihrem täglichen Leben immer wieder einschränken. Gerade Antriebslosigkeit macht sich oft breit. Aber heute nicht. Heute genießt sie ihr Leben in vollen Zügen.