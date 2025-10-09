„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (09.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 09.10.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Salzkotten im Kreis Paderborn: Die neunfache Mutter Rosa (53) und ihr ältester Sohn Niklas (25) sind wieder mit dem Umzug ihrer alten Küche in den neuen Raum beschäftigt. Eigentlich sollte im Obergeschoss längst alles stehen. Papa Ingo (55) war noch gar nicht in der neuen Küche. Leider warten zusätzlich weitere schlechte Nachrichten auf die Großfamilie. Die Punks aus Berlin sind unterdessen nach einer knapp dreizehnstündigen Fahrt im Nachtzug zurück aus ihrem Kurzurlaub in Österreich. Die Bürgergeldempfänger kommen nicht mit leeren Händen: Sie haben für Gollum ein kleines Geburtstagsgeschenk im Gepäck. Paddy (39) und Lausi (33) sind froh, wieder zuhause zu sein – zumal sie sich von ihrem Urlaub mehr erhofft hatten. Die Schalke-Fans Willy (63) und Tanja (45) wiederum sind nun schon seit einiger Zeit auf ihrem geliebten Campingplatz bei Hamm-Uentrop. Inzwischen kann sich der 63-Jährige nach seinem Achillessehnen-Riss auch schon wieder ganz gut bewegen. Bei dem Paar aus Gelsenkirchen kehrt langsam wieder die gewohnte Harmonie ein. Das war bei Tanja und Willy in letzter Zeit nicht immer so.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Es ist so weit. Eine neue Challenge zwischen Carsten und Jean steht an. Lange haben sie für ihren Boxkampf trainiert, heute geht es voll ausgestattet in den Ring. Wer gewinnt in drei Runden? Schwergewicht Jean oder der 47-jährige Carsten? Jasmin und Maik lösen ihre Wohnung auf. Wie praktisch, dass Pamela noch auf der Suche nach Möbelstücken für ihre Einzimmerwohnung ist. Das junge Paar hat ihr angeboten, Sofa und Schrank zu übernehmen. Und vielleicht findet sie ja noch etwas anderes. Maik jedenfalls findet etwas, was ihm Angst einjagt.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Tanja (46) und Willy (63) sind weiterhin auf ihrem Campingstellplatz bei Hamm-Uentrop. Und das soll sich erstmal auch nicht ändern. Grund dafür ist ihr 13 Jahre alter Tibet-Terrier Teddy. Ihr treuer Wegbegleiter ist krank und es scheint, dass er sich nicht mehr erholt. Wie viel Zeit dem Vierbeiner noch bleibt, wissen Tanja und Willy nicht. Unabhängig davon, geben sie alles dafür, dass Teddy bis zum letzten Tag ein schönes Leben hat. In Salzkotten im Kreis Paderborn hat sich Ingo (55) derweil die Wirbelsäule versteifen lassen und ist in seiner Bewegung eingeschränkt. Heute darf er mit Hilfe seiner Söhne einen elektrischen Treppensteiger kostenlos testen. Somit kann der Familienvater erstmals seit zwei Jahren in den ersten Stock des Miethauses. Den Renovierungsfortschritt konnte sich Ingo bisher nur auf Videos und Bildern anschauen. Wie es ihm dort wohl gefällt? Im Stadtteil Lehe in Bremerhaven an der Nordsee wiederum lebt Manni (53) allein in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Der gelernte Maler und Lackierer ist seit über drei Jahren arbeitslos und bezieht Bürgergeld. Manni geht es nicht nur finanziell bescheiden. Er ist Diabetiker und muss einmal pro Woche Insulin spritzen. Aktuell fehlt ihm eine Perspektive. Aber immerhin hat er noch seinen Vater, den er heute besuchen wird. Jessica (39) ist unterdessen allein zuhause in Hamburg-Barmbek. Eigentlich hätte sie als Reinigungskraft in einem Versicherungsgebäude arbeiten müssen. Aber es gibt Neuigkeiten. Und auch bei ihrem Lebenspartner Olaf (54) scheint sich etwas zu tun: Er hat heute ein Bewerbungsgespräch als Aushilfe in einem Sozialkaufhaus. Ob die beiden einen neuen Lebensweg beschreiten werden?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Seit wenigen Wochen arbeitet Bärbel in einer Zeitarbeitsfirma und wird immer wieder unterschiedlich eingesetzt. Das passt der 64-Jährigen so gar nicht. Als die Firma sie wieder für die späten Abendstunden einsetzt, fasst die Reinigungsfachkraft einen folgenschweren Entschluss.

Jana ist arbeitsuchend und wohnungslos. Zwei Attribute, die nicht wirklich gut zusammenpassen. Schon gar nicht, wenn man darum kämpft, seine Kinder wieder zurückzubekommen. Jetzt hat sie Hoffnung auf die alte Wohnung ihrer Schwester. Allerdings hat sie da die Rechnung ohne die Wohnungsgesellschaft gemacht.