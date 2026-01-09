„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (09.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 09.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Nach seiner Nachtschicht im Sicherheitsdienst schaut Jonas bei Kumpel Michael vorbei. Obwohl der 23-Jährige seinen Job mag, möchte er sich nach drei Jahren umorientieren und endlich eine Ausbildung anfangen. Gut informiert favorisiert er derzeit eine Lehre zum Elektriker oder Justizvollzugsbeamten. Mit seinen Kontakten zu diversen Handwerkerbetrieben ist Hausmeister Michael für Jonas die erste Anlaufstelle, um über seine Pläne zu reden. Denn den ein oder anderen Praktikumsplatz kann ihm Michael bestimmt verschaffen. Leann wohnt zwar nicht mehr bei ihrer Mutter Jannie, bei Problemen ist die aber noch immer Anlaufstelle Nummer eins. Aktuell wartet die 19-Jährige seit über zwei Wochen auf ihr Bürgergeld und weiß nicht weiter. Der gemeinsame Anruf von Mutter und Tochter beim Jobcenter hat kein Ergebnis gebracht, deshalb wird noch die Organisation der Maßnahme kontaktiert. Auch hier wird Leann vertröstet und soll auf einen klärenden Rückruf warten. Jetzt muss sie vorerst weiterhin allein vom Kindergeld den Monat bestreiten. Erst fünf Monate sind Petra und Musikproduzent Felix aus Hamburg ein Paar. Doch eine Fernbeziehung möchten die Zwei nicht dauerhaft führen, deshalb ist Petra grad im hohen Norden bei einer Wohnungsbesichtigung. Sohn Pascal wartet in Mannheim schon auf Neuigkeiten und ruft seine Mutter an. Nicht nur Petras und Selinas Zukunft würde sich bei einem Umzug der beiden in die Hansestadt erheblich ändern, auch Pascal könnte endlich mit seiner Freundin Lea zusammenziehen. Und zwar in die aktuelle Wohnung der Familie in Mannheim.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal ist verzweifelt, denn sein Leben droht sich noch weiter zu verschlechtern. Neben der Wohnungslosigkeit verliert der 23-Jährige nämlich jetzt auch noch seinen Minijob als Springer bei einem Fahrdienst. Deshalb sucht er den Rat seiner Freunde Michael und Lothar. Geduldig hören sie Pascal zu, der von den Vorwürfen berichtet, dass er schlecht erreichbar und unzuverlässig gewesen sei. Die Kumpels versuchen herauszufinden, wie es tatsächlich war und ob noch etwas zu retten ist. Trotz Krankschreibung macht sich Leann heute auf den Weg zu ihrer Maßnahme. Der Grund dafür ist, dass die 19-Jährige seit knapp drei Wochen auf ihr Bürgergeld warten muss. Nach dem Termin ist sie schlauer und stattet ihrer Mutter einen Besuch ab, die schon auf Neuigkeiten wartet. Jannie staunt nicht schlecht, denn Leanns Bezüge wurden auf ihr Konto überwiesen. Sie wiederum hatte angenommen, es sei das Geld, auf das Sohn Quentin wartet. Ein ziemliches Durcheinander also, das geklärt werden muss. Selina wurde wegen ihrer Einschränkungen vor vier Wochen gerichtlich eine gesetzliche Betreuerin zugewiesen. Jetzt hat die 19-Jährige diese kennengelernt. Beim ersten Treffen wurde geschaut, worum sich die Betreuerin in Zukunft kümmern wird. Da ist zum einen die Wohnsituation, denn Selina lebt aktuell mit Mama Petra und Bruder Pascal ziemlich beengt in einer Zweizimmerwohnung. Da sind aber auch weitere Themen wie der Umgang mit Geld zum Beispiel. Selina ist von alledem wenig begeistert und hofft, dass die Betreuung irgendwann wieder aufgehoben wird.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der 24-jährige Jean hat die letzten zwei Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Der Azubi steht kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung, nur die Prüfungen trennen ihn noch von seinem Traum. Die schriftliche hat der Zweifach-Papa schon mal bestanden, nun folgt die mündliche Abschlussprüfung. Wird Jean seine Ausbildung erfolgreich beenden? Vor knapp drei Monaten hat sich Damian derweil endlich seinen Traum erfüllt und ist wieder in seine Heimatstadt Rostock gezogen. Doch seine Zwei-Zimmer-Wohnung in Toitenwinkel ist noch nicht ganz eingerichtet und könnte auch einen neuen Anstrich gebrauchen. Dafür hat er sich die Hilfe der 32-jährigen Jana geholt. Und die beiden haben eine ganz besondere Idee.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Tanja (46) und Willy (63) sind weiterhin auf ihrem Campingstellplatz bei Hamm-Uentrop. Und das soll sich erstmal auch nicht ändern. Grund dafür ist ihr 13 Jahre alter Tibet-Terrier Teddy. Ihr treuer Wegbegleiter ist krank und es scheint, dass er sich nicht mehr erholt. Wie viel Zeit dem Vierbeiner noch bleibt, wissen Tanja und Willy nicht. Unabhängig davon, geben sie alles dafür, dass Teddy bis zum letzten Tag ein schönes Leben hat. In Salzkotten im Kreis Paderborn hat sich Ingo (55) derweil die Wirbelsäule versteifen lassen und ist in seiner Bewegung eingeschränkt. Heute darf er mit Hilfe seiner Söhne einen elektrischen Treppensteiger kostenlos testen. Somit kann der Familienvater erstmals seit zwei Jahren in den ersten Stock des Miethauses. Den Renovierungsfortschritt konnte sich Ingo bisher nur auf Videos und Bildern anschauen. Wie es ihm dort wohl gefällt? Im Stadtteil Lehe in Bremerhaven an der Nordsee wiederum lebt Manni (53) allein in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Der gelernte Maler und Lackierer ist seit über drei Jahren arbeitslos und bezieht Bürgergeld. Manni geht es nicht nur finanziell bescheiden. Er ist Diabetiker und muss einmal pro Woche Insulin spritzen. Aktuell fehlt ihm eine Perspektive. Aber immerhin hat er noch seinen Vater, den er heute besuchen wird. Jessica (39) ist unterdessen allein zuhause in Hamburg-Barmbek. Eigentlich hätte sie als Reinigungskraft in einem Versicherungsgebäude arbeiten müssen. Aber es gibt Neuigkeiten. Und auch bei ihrem Lebenspartner Olaf (54) scheint sich etwas zu tun: Er hat heute ein Bewerbungsgespräch als Aushilfe in einem Sozialkaufhaus. Ob die beiden einen neuen Lebensweg beschreiten werden?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Rentnerin Brigitte plagen derzeit große Sorgen um ihre Gesundheit und die ihrer Tochter Nicole. Denn die 24-Jährige hat ein großes Schimmelproblem in ihrem Zimmer. Mama Brigitte ist Asthmatikerin und möchte verhindern, dass auch ihre jüngste Tochter erkrankt. Wird den beiden Frauen geholfen – oder sind sie bei der Beseitigung auf sich allein gestellt? Die 59-jährige Pamela plagen derzeit viele Sorgen: Ihre finanzielle Situation ist seit Monaten äußerst angespannt. Nun hat sie auch noch gesundheitliche Probleme, denn sie leidet unter starken Rückenschmerzen. Ihre ehemalige Freundin Marita kann ihr auch nicht helfen, da die beiden zerstritten sind. Geht es für die gebürtige Berlinerin bald wieder bergauf?