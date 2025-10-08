„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (08.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 08.10.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg-Barmbek bereitet sich Jessica (39) auf den letzten Gerichtstermin mit dem Jugendamt vor. Es wird endgültig über die Zukunft ihres Sohnes entschieden. Olaf (54) darf aufgrund seiner nicht anerkannten Vaterschaft nicht am Verfahren teilnehmen. Das bedeutet: Jessica muss nun alleine entscheiden, ob sie ihren Sohn auch wirklich zur Adoption freigibt. Im österreichischen Graz starten die Punks derweil in einen neuen Tag: Sie planen einen letzten Ausflug, bevor sie heute hoffentlich das Geld für die Zugtickets nach Berlin zusammenbekommen. Eigentlich wollten die drei länger hierbleiben. Aber nachdem Kumpel Ananas sie wegen Kleinigkeiten aus der WG seiner Freundin bat, hat sich der Plan geändert. Vor der Abfahrt steht aber noch ein Touri-Programm auf ihrem Wunschzettel. Ob Paddy (39), Lausi (33) und Opa (51) es nach dem Sightseeing noch schaffen, den nötigen Geldbetrag für die Heimfahrt zu erschnorren?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die 59-Jährige Pamela lassen die Gefühle für Mickey einfach nicht los. Sie weiß, dass er ihr nicht guttut und trotzdem schlägt sein Herz für ihn. Jetzt hat er angekündigt, dass er sie wieder besuchen will. Ob da was Wahres dran ist? Rentnerin Brigitte gönnt sich eine Maniküre. Das ist ihr großer Luxus und diese Momente genießt die 70-Jährige sehr. Doch heute hat die Nageldesignerin ihres Vertrauens eine ganz besonderer Technik parat, die die Rostockerin nicht schlecht staunen lässt.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Salzkotten im Kreis Paderborn: Die neunfache Mutter Rosa (53) und ihr ältester Sohn Niklas (25) sind wieder mit dem Umzug ihrer alten Küche in den neuen Raum beschäftigt. Eigentlich sollte im Obergeschoss längst alles stehen. Papa Ingo (55) war noch gar nicht in der neuen Küche. Leider warten zusätzlich weitere schlechte Nachrichten auf die Großfamilie. Die Punks aus Berlin sind unterdessen nach einer knapp dreizehnstündigen Fahrt im Nachtzug zurück aus ihrem Kurzurlaub in Österreich. Die Bürgergeldempfänger kommen nicht mit leeren Händen: Sie haben für Gollum ein kleines Geburtstagsgeschenk im Gepäck. Paddy (39) und Lausi (33) sind froh, wieder zuhause zu sein – zumal sie sich von ihrem Urlaub mehr erhofft hatten. Die Schalke-Fans Willy (63) und Tanja (45) wiederum sind nun schon seit einiger Zeit auf ihrem geliebten Campingplatz bei Hamm-Uentrop. Inzwischen kann sich der 63-Jährige nach seinem Achillessehnen-Riss auch schon wieder ganz gut bewegen. Bei dem Paar aus Gelsenkirchen kehrt langsam wieder die gewohnte Harmonie ein. Das war bei Tanja und Willy in letzter Zeit nicht immer so. Die Geringverdiener Farina und Mike aus Witten wollen derweil etwas mit ihren Söhnen Leon und Jonas unternehmen. Schließlich lädt das Wetter zum Rausgehen ein. Zum Skatepark geht’s mit dem Auto, das für die vier mittlerweile viel zu klein geworden ist. Der 13-jährige Leon stößt auf der Rückbank schon mit dem Kopf an die Decke. Lange wird die Familie in dem Kleinwagen nicht mehr gemeinsam fahren können. Doch bei dem heutigen Ausflug in den Skaterpark geht es erstmal darum, dass alle wieder heil nach Hause kommen…

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Es ist so weit. Eine neue Challenge zwischen Carsten und Jean steht an. Lange haben sie für ihren Boxkampf trainiert, heute geht es voll ausgestattet in den Ring. Wer gewinnt in drei Runden? Schwergewicht Jean oder der 47-jährige Carsten? Jasmin und Maik lösen ihre Wohnung auf. Wie praktisch, dass Pamela noch auf der Suche nach Möbelstücken für ihre Einzimmerwohnung ist. Das junge Paar hat ihr angeboten, Sofa und Schrank zu übernehmen. Und vielleicht findet sie ja noch etwas anderes. Maik jedenfalls findet etwas, was ihm Angst einjagt.