„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (08.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 08.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Beate musste ihren Sohn Pascal abmelden, weil er sich weder an der Miete noch an den Kosten für Lebensmittel beteiligen wollte. Dem 23-Jährigen steht jetzt, ohne festen Wohnsitz, das Wasser bis zum Hals. Pascal hatte sich bisher strikt geweigert, an einer Maßnahme des Jobcenters teilzunehmen und so provoziert, dass ihm das Bürgergeld verwehrt blieb. Jetzt hat er seine Meinung geändert und ist bereit, sich trotz Minijob bei einem Fahrdienst für Menschen mit Behinderung auf die Forderungen des Jobcenters einzulassen und auch einen Schritt auf seine Mutter zuzugehen. Im großen Garten vor Michaels Häuschen entsteht unterdessen ein sogenannter Communitygarden mit Parzellen zum Selbstbepflanzen für alle Barackler, die Interesse haben. Ella hat einen grünen Daumen und ihr Balkon ist ein kleines Pflanzenparadies. Sie möchte sich einen Platz im Gemeinschaftsgarten zum Anpflanzen verschiedener Gemüse sichern und ist die erste Interessentin. Darüber freuen sich die Initiatoren, Hausmeister Michael und Kumpel Lothar, sehr. Ella darf sich sogar ihre Parzelle aussuchen. Petra ist derweil betrübt und zweifelt an der Liebe von Musikmanager Felix. Den hatte sie beim Videodreh zum „Tostebrot“-Song in Hamburg kennen und lieben gelernt. Doch für Petras Geschmack zeigt ihr Freund zu wenig Gefühle. Der Meinung sind auch viele TikTok-Follower und verunsichern die eigentlich im siebten Himmel schwebende 54-Jährige damit zusätzlich. Für Petra steht fest: Felix muss sich ändern, ansonsten trennt sie sich. Und genau das möchte sie ihm auch sagen. Sohn Pascal fiebert mit, weil er sieht, dass es seiner Mutter aktuell nicht gut geht.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Petras Sohn Pascal besucht heute Michael und dessen Kumpel Lothar, denn die beiden haben ein Fahrrad für ihn. Der 23-Jährige versucht aktuell, durch Laufen überschüssige Kilos loszuwerden, doch beim Radfahren fällt das vielleicht noch leichter. Wie gut, dass Hausmeister Michael immer an seine Mitmenschen denkt, wenn er bei Haushaltauflösungen hilft. Heute profitiert Pascal davon und nimmt nach einer Probefahrt seinen Drahtesel glücklich mit nach Hause. Dieters und Carmens jüngster Sohn Lars steckt derweil mitten im zweiwöchigen Praktikum, das er in der achten Klasse absolvieren muss. Papa Dieter hat ihm geholfen, sich den Platz im griechischen Restaurant zu sichern und mittlerweile ist der Teenager schon ein paar Tage dort. Die Arbeit macht Lars Spaß und auch die Eltern sehen eine gute Entwicklung und sind stolz auf ihr Nesthäkchen. Unterdessen steht bei Florian und Marina ein wichtiger Termin zur baldigen Scheidung an. Dabei geht es um das Sorgerecht für die drei gemeinsamen, noch minderjährigen Kinder. Diese mussten dem Jugendamt ihre Wünsche mitteilen – nur die Jüngste, Laura, hatte das immer verweigert und wird deshalb heute befragt. Nach dem Termin ist Florian erleichtert, denn Lucas, Niclas und auch Laura werden auch weiterhin ihren Alltag bei ihm in Mannheim verbringen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Da Göttergatte Tino zurzeit noch zwischen Ostfriesland und Rostock pendelt, fehlt im Haushalt der fünfköpfigen Familie eine starke Hand – könnte man meinen. Doch Sandra und Svenja beweisen beim Zusammenbau eines Schrankes viel handwerkliches Talent. Der männliche Nachwuchs kann über so viel Frauenpower nur staunen. In Rostock hat die 29-jährige Mariia derweil alle Hände voll zu tun: Jeder Tag startet damit, dass sie die Wohnung putzt. Anschließend stehen viele weitere Aufgaben im Haushalt an. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, hat Mariia sich eine Liste mit den bevorstehenden Arbeiten geschrieben.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Salzkotten im Kreis Paderborn: Die neunfache Mutter Rosa (53) und ihr ältester Sohn Niklas (25) sind wieder mit dem Umzug ihrer alten Küche in den neuen Raum beschäftigt. Eigentlich sollte im Obergeschoss längst alles stehen. Papa Ingo (55) war noch gar nicht in der neuen Küche. Leider warten zusätzlich weitere schlechte Nachrichten auf die Großfamilie. Die Punks aus Berlin sind unterdessen nach einer knapp dreizehnstündigen Fahrt im Nachtzug zurück aus ihrem Kurzurlaub in Österreich. Die Bürgergeldempfänger kommen nicht mit leeren Händen: Sie haben für Gollum ein kleines Geburtstagsgeschenk im Gepäck. Paddy (39) und Lausi (33) sind froh, wieder zuhause zu sein – zumal sie sich von ihrem Urlaub mehr erhofft hatten. Die Schalke-Fans Willy (63) und Tanja (45) wiederum sind nun schon seit einiger Zeit auf ihrem geliebten Campingplatz bei Hamm-Uentrop. Inzwischen kann sich der 63-Jährige nach seinem Achillessehnen-Riss auch schon wieder ganz gut bewegen. Bei dem Paar aus Gelsenkirchen kehrt langsam wieder die gewohnte Harmonie ein. Das war bei Tanja und Willy in letzter Zeit nicht immer so. Die Geringverdiener Farina und Mike aus Witten wollen derweil etwas mit ihren Söhnen Leon und Jonas unternehmen. Schließlich lädt das Wetter zum Rausgehen ein. Zum Skatepark geht’s mit dem Auto, das für die vier mittlerweile viel zu klein geworden ist. Der 13-jährige Leon stößt auf der Rückbank schon mit dem Kopf an die Decke. Lange wird die Familie in dem Kleinwagen nicht mehr gemeinsam fahren können. Doch bei dem heutigen Ausflug in den Skaterpark geht es erstmal darum, dass alle wieder heil nach Hause kommen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der 24-jährige Jean hat die letzten zwei Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Der Azubi steht kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung, nur die Prüfungen trennen ihn noch von seinem Traum. Die schriftliche hat der Zweifach-Papa schon mal bestanden, nun folgt die mündliche Abschlussprüfung. Wird Jean seine Ausbildung erfolgreich beenden? Vor knapp drei Monaten hat sich Damian derweil endlich seinen Traum erfüllt und ist wieder in seine Heimatstadt Rostock gezogen. Doch seine Zwei-Zimmer-Wohnung in Toitenwinkel ist noch nicht ganz eingerichtet und könnte auch einen neuen Anstrich gebrauchen. Dafür hat er sich die Hilfe der 32-jährigen Jana geholt. Und die beiden haben eine ganz besondere Idee