„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (07.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 07.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Rentnerin Regina ist seit langem unzufrieden mit dem Zustand ihrer Küche. Da sie vor vier Jahren einen Herzinfarkt hatte, ist sie körperlich eingeschränkt. Deswegen kann sie allein die Küche nicht renovieren. Trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, ihrer Küche einen neuen Glanz zu verleihen. Bei Jasmin wird es ernst. Die 18-Jährige bekommt in immer näheren Abständen Wehen. Sie muss im Krankenhaus bleiben, denn die Geburt steht nun kurz bevor. Wird Jasmin in den nächsten Stunden schon Mutter?

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jasmins Wehen wurden immer stärker und sie musste über Nacht im Krankenhaus bleiben. Mama Sandra wich ihrer Tochter nicht von der Seite. Und spät abends ist es dann so weit: Jasmin hat ihren Sohn Lennox auf die Welt gebracht. Sandra ist nun dreifache Oma und mächtig stolz.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Für Steffi (42) aus Bremen spitzt sich die finanzielle Not weiter zu: Das Jobcenter zahlt weder Miete noch Bürgergeld. Zusätzlich kämpft Steffi mit gesundheitlichen Problemen und musste sich sogar im Krankenhaus behandeln lassen. Trotzdem verlässt sie die Klinik frühzeitig, weil sie dringend einen Termin bei der „Solidarischen Hilfe“ wahrnehmen will, doch ausgerechnet ihre Ansprechpartnerin kündigt kurzfristig. Die Angst vor dem Verlust ihrer Wohnung wird immer größer und stellt die Beziehung zu ihrem Verlobten Heiko (36) auf die Probe. In Gelsenkirchen hat Frührentnerin Dagmar (60) nach langem Warten endlich ein Pflegebett. Ihre alte Schlafstätte verbaut nun den Raum und soll verschenkt werden. Doch so einfach wie gedacht ist das nicht. Auch Freundin Elke (71) kommt zu Besuch und hat wichtige Neuigkeiten im Gepäck: die Übersetzung des ominösen Briefs auf Arabisch aus Tunesien ist da. Geht es hier wirklich um ihre Scheidung?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Um seiner Frau Carmen eine besondere Freude zu machen, will Dieter für sie den Kochlöffel schwingen. Dabei gibt es nur ein Problem: Er hat kaum Erfahrung in der Küche. Allerdings muss er ohnehin erst einmal entscheiden, was er kochen möchte. Und dabei hilft ihm die Suche im Internet. Schnell ist ein passendes und vermeintlich einfach zuzubereitendes Gericht gefunden, sodass Dieter die Zutatenliste durchgehen kann. Um einen Einkauf kommt er zwar nicht herum, vieles ist aber in Carmens gut sortierter Küche schon vorhanden. Nach wochenlanger Planung ist heute endlich der Tag gekommen, an dem Jonas seine Freundin mit einem Besuch überrascht. Patricia ahnt nichts, als der Mannheimer nach seiner längeren Anreise an ihrer Tür klingelt. Die Freude ist riesig, denn die Fernbeziehung ist für das Paar schwierig. Da Jonas am Valentinstag nicht bei seiner Liebsten sein konnte, hat er eine weitere Überraschung im Gepäck: Die geshoppte Halskette nebst graviertem Anhänger. Patricia könnte in diesem Augenblick wohl nicht glücklicher sein.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Zurück in Bremerhaven versucht Stephan (44) Schritt für Schritt sein neues Leben zu ordnen. Mit Postadresse und Freischaltcode fürs Jobcenter im Gepäck telefoniert er voller Vorfreude mit Tochter Angelique (24). Jetzt braucht der Langzeitarbeitslose nur noch eine richtige Bleibe, um sie und seine Enkelin in sein neues altes Zuhause einladen zu können. Punker Paddy (42) unterstützt derweil Jessica (40) und Olaf (54) bei ihrer großen To-Do-Liste. Ein neues Regalsystem muss in der Küche angebracht werden und der Sperrmüll zum Wertstoffhof. Im Anschluss erhoffen sich die drei eine ordentliche Ausbeute bei einer Wohnungsentrümpelung. Tatsächlich kommen die Männer mit einem vollen Transporter zurück. Der Kampf gegen Sabrinas (41) Stromschulden in Bremen geht weiter. Diesmal steht ihr Rentner Wilfried (85) zur Seite. Auch die Wohnungssuche bleibt schwierig. Die Geringverdienerin gibt ein Update zu der kürzlich besichtigten Wohnung. Leider hat sie hier keine guten Nachrichten. In Witten dreht sich heute alles um Jonas (10). Der Schüler feiert im Kreise der Familie seinen Geburtstag nach. Neben Süßigkeiten und Computerzubehör wartet auch noch ein ganz besonderes Geschenk seiner Großeltern auf ihn. Werden sie ihm damit eine Freude machen können?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Nachdem Elvis und Katrins Tochter Antonia ihren Schulabschluss nicht bestanden hat, wollte sie sich unbedingt selbst eine Ausbildungsstelle suchen. Auch entsprechende berufliche Bereiche hatte sie sich schon ausgeguckt. Ohne die abgeschlossene Schulbildung ist das jedoch schwieriger als erwartet. Außerdem muss die junge Mannheimerin sich so langsam um ihre finanzielle Situation kümmern, da ohne Schulbesuch und Ausbildung auch Gelder wegfallen könnten beziehungsweise neu beantragt werden müssen. Der Abriss von Dagmars kleinem Häuschen rückt immer näher, und Michael rettet von seinem ehemaligen Zweitwohnsitz, was zu retten ist. Dieses Mal ist es die Pergola. Nachbarin Sandy will diese übernehmen und ist mit Helfern beim Abbau dabei. Auch Dieter packt unerwartet mit an und so ist die Terrassenüberdachung schnell abgebaut. Auch der Transport zum neuen Bestimmungsort geht reibungslos über die Bühne, wenn auch etwas improvisiert. Die Rückkehr zum immer leerer werdenden Grundstück fällt Michael emotional sichtlich schwer. Ein neuer, felliger Barackenbewohner ist bei Petra und ihren Töchtern eingezogen, ein Hundewelpe namens Bella. Das kleine Zwergpinscher-Mädchen stellt das Leben ihrer Frauchen gehörig auf den Kopf. Immerhin hat Petra allerdings schon Erfahrung in Sachen Hundehaltung und übernimmt die Erziehung. Allerdings ist auch sie nicht immer aufmerksam. Das ein oder andere Malheur passiert aber wohl bei fast jedem neuen Welpenbesitzer.