„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (07.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 07.10.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Die Punks aus Berlin machen seit wenigen Tagen Urlaub in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs. Allerdings brechen Paddy (39), Lausi (33) und Opa (51) ihre Zelte schon wieder ab. Grund für die Planänderung ist Kumpel Ananas. Es soll in den nächsten Tagen zurück in ihre Berliner Kommune gehen. Allerdings fehlt den Punks noch das Geld für die Zugfahrt. Nun müssen sie dies irgendwo und irgendwie auftreiben. In Salzkotten ist derweil immer noch der der Küchenumzug vom Erd- ins Obergeschoss in vollem Gang. Ein Teil der Möbel aus der alten Küche steht bereits oben und sorgt für Diskussionen zwischen Mama Rosa (53) und ihrem ältesten Sohn Niklas (25). Hilfe suchen sie beim Familienoberhaupt Ingo (55). Auf welche Seite er sich wohl schlagen wird?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Vor knapp einem Monat besuchte Pamelas Schwarm Mickey aus Magdeburg die 59-jährige in Rostock. Doch von den anfänglichen Schmetterlingen im Bauch ist nicht mehr viel übrig, da Mickey zu wenig Interesse zeigt. Dafür hat die gebürtige Berlinerin mittlerweile einen neuen Verehrer, der von ihr ganz und gar angetan ist. Die 24-jährige Nicole hat durch ihren Bandscheibenvorfall vor sieben Monaten ihren Job als Reinigungskraft verloren. Durch einen Gutachter vom Arbeitsamt soll ihr der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt geebnet werden. Zur Unterstützung hat sie ihre Schwester Jana im Schlepptau. Wird Brigittes jüngste Tochter bald wieder Arbeit finden?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg-Barmbek bereitet sich Jessica (39) auf den letzten Gerichtstermin mit dem Jugendamt vor. Es wird endgültig über die Zukunft ihres Sohnes entschieden. Olaf (54) darf aufgrund seiner nicht anerkannten Vaterschaft nicht am Verfahren teilnehmen. Das bedeutet: Jessica muss nun alleine entscheiden, ob sie ihren Sohn auch wirklich zur Adoption freigibt. Im österreichischen Graz starten die Punks derweil in einen neuen Tag: Sie planen einen letzten Ausflug, bevor sie heute hoffentlich das Geld für die Zugtickets nach Berlin zusammenbekommen. Eigentlich wollten die drei länger hierbleiben. Aber nachdem Kumpel Ananas sie wegen Kleinigkeiten aus der WG seiner Freundin bat, hat sich der Plan geändert. Vor der Abfahrt steht aber noch ein Touri-Programm auf ihrem Wunschzettel. Ob Paddy (39), Lausi (33) und Opa (51) es nach dem Sightseeing noch schaffen, den nötigen Geldbetrag für die Heimfahrt zu erschnorren? In Bremen ist das gegenseitige Näherungsverbot von Sabrina und ihrem Ex-Freund Mario unterdessen aufgehoben: Die 40-Jährige nutzt die Chance, um ihm einen Überraschungsbesuch abzustatten. Das Paar hatte sich getrennt, weil Sabrina zweigleisig fuhr. Nach dem Beziehungsende kam es zum Rechtsstreit. Doch nun, mit ein wenig Abstand, kann sich Sabrina sogar vorstellen, wieder mit Mario zusammenzuziehen, obwohl sie noch immer einen festen Freund hat. Was ihr Ex wohl zu diesen Plänen sagt? In Essen wiederum will sich Dreifachmama Malena um den Haushalt kümmern. Doch dann fällt ihr ein altes Fotoalbum in die Hände – eine willkommene Ablenkung für die 28-jährige, die sie sogleich mit ihrer Schwester Laura (32) teilen will. Denn neben dem Ärger mit der Wohnung gibt es mal wieder Stress mit Ehemann Jerome (31). Inzwischen sprechen beide auch von Trennung.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die 59-Jährige Pamela lassen die Gefühle für Mickey einfach nicht los. Sie weiß, dass er ihr nicht guttut und trotzdem schlägt sein Herz für ihn. Jetzt hat er angekündigt, dass er sie wieder besuchen will. Ob da was Wahres dran ist? Rentnerin Brigitte gönnt sich eine Maniküre. Das ist ihr großer Luxus und diese Momente genießt die 70-Jährige sehr. Doch heute hat die Nageldesignerin ihres Vertrauens eine ganz besonderer Technik parat, die die Rostockerin nicht schlecht staunen lässt.

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Der 10-jährige Noel lebt bei seiner Uroma Gertrud, die seit der Geburt die Erziehung übernommen hat. Nach sechs Wochen Ferien beginnt der Schulalltag erneut. Gertruds Tochter Tanja will, dass Sohn Leon den Hauptschulabschluss nachholt.