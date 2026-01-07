„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (07.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 07.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Nachdem zahlreiche Versuche, Pascal zum Zahlen von Miete und Kostgeld zu bringen, gescheitert sind, sieht Beate nur noch einen Ausweg: Sie muss ihren Sohn aus ihrer Bedarfsgemeinschaft abmelden, damit sie selbst nicht auf der Strecke bleibt. Damit ist auch klar, dass der 23-Jährige ausziehen muss. Da er sich zudem weigert, in eine Maßnahme des Jobcenters zu gehen, kann er von dort auch keine Hilfe erwarten. Eine verzwickte Situation, aber da Beate Pascals Teil der Miete und seine Lebensmittel nicht von ihrem Bürgergeld bezahlen kann, bleibt nur diese harte Lösung. Beim Videodreh zum „Tostebrot“-Song lernten sich Petra und Felix wiederum vor drei Monaten kennen – und es funkte sofort auf beiden Seiten. Seitdem sind die zwei ein Paar. Aber Petra beschleicht so langsam das Gefühl, dass sie mehr in die Beziehung investiert als Felix. Der wohnt in Hamburg und Petra hat ihn schon öfter besucht. Ein Gegenbesuch steht allerdings noch aus. Sohn Pascal merkt direkt, wenn etwas nicht stimmt und möchte genauer wissen, wo der Schuh bei Mama Petra drückt. Außerdem gibt es ein neues Gesicht bei „Hartz und herzlich“: Mel stellt ihre Freundin Natascha vor. Beide erinnern sich an ihr Kennenlernen und Natascha, genannt Nana, erzählt, dass sie eigentlich nie eine Familie wollte. Doch Mels Sohn Elias war zum Glück kein Hindernis. Das Paar wohnt zwar nicht zusammen, besucht sich aber viel. Wer den Ton in der Beziehung angibt, verraten die zwei den Zuschauern auch noch.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Nachdem Pascal jetzt endgültig aus der Bedarfsgemeinschaft bei Mutter Beate abgemeldet wurde, muss er sich um eine dauerhafte Bleibe kümmern. Rat sucht er, wie schon oft, bei seinen Kumpels Michael und Lothar. Beide haben mehr Lebenserfahrung und überlegen gemeinsam mit dem 23-Jährigen, wie es für den jungen Mann nun weitergehen kann. Die Lösungsvorschläge des selbstständigen Hausmeisters und des Rentners lehnt Pascal allerdings vehement ab – oder können seine Freunde ihn doch noch überzeugen? Florian wiederum plagen andere Sorgen. Er ist alleinerziehend, seit seine Frau Marina die Familie verlassen hat. Aktuell stecken beide im Rosenkrieg, dabei geht es auch um das Sorgerecht. Das Jugendamt schaut deshalb, was das Beste für die Kinder ist. Jetzt hat es sich telefonisch zu einem spontanen Besuch bei Florian angekündigt. Der Vater macht sich Gedanken, denn nähere Informationen hat die Dame vom Jugendamt ihm am Telefon nicht gegeben. Unweit der Baracken hat sich Jonas unterdessen einen Traum erfüllt und seine Wohnung mit einigen Neuanschaffungen in eine Junggesellenbude verwandelt. Die Bleibe war anfangs die erste eigene Wohnung für ihn und seine Freundin. Nach der Trennung und Martinas Auszug brauchte Jonas frischen Wind in den eigenen vier Wänden und kann sich den, dank Vollzeitjob und Ersparnissen, auch leisten. Stolz präsentiert er die neuen Möbel, die teilweise im Geschäft, teilweise gebraucht im Internet geshoppt wurden.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy hat die Nacht zuvor mit Freunden in ihren 25. Geburtstag reingefeiert und besitzt in Ostfriesland nun den Status der „alten Schachtel“. So werden in dieser Region Frauen genannt, die bis 25 noch unverheiratet sind. Natürlich ist das nur liebevoll gemeint und Cindy nimmt die entsprechenden Grußkarten mit Humor. Sandra und Co. schauen zur Feier des Tages auch vorbei – und ihr inzwischen berühmter selbstgemachter Honig darf nicht fehlen. Pam wiederum besucht ihre Freundin Marita mit einer neuen SIM-Karte im Gepäck. Doch um diese einzusetzen, muss erst noch das richtige Werkzeug gefunden werden. Marita weiß Rat und stöbert kurz, bis ein passendes Instrument gefunden ist. Außerdem überrascht sie Pam mit dem Plan, bald gemeinsam nach Swinemünde fahren zu wollen.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg-Barmbek bereitet sich Jessica (39) auf den letzten Gerichtstermin mit dem Jugendamt vor. Es wird endgültig über die Zukunft ihres Sohnes entschieden. Olaf (54) darf aufgrund seiner nicht anerkannten Vaterschaft nicht am Verfahren teilnehmen. Das bedeutet: Jessica muss nun alleine entscheiden, ob sie ihren Sohn auch wirklich zur Adoption freigibt. Im österreichischen Graz starten die Punks derweil in einen neuen Tag: Sie planen einen letzten Ausflug, bevor sie heute hoffentlich das Geld für die Zugtickets nach Berlin zusammenbekommen. Eigentlich wollten die drei länger hierbleiben. Aber nachdem Kumpel Ananas sie wegen Kleinigkeiten aus der WG seiner Freundin bat, hat sich der Plan geändert. Vor der Abfahrt steht aber noch ein Touri-Programm auf ihrem Wunschzettel. Ob Paddy (39), Lausi (33) und Opa (51) es nach dem Sightseeing noch schaffen, den nötigen Geldbetrag für die Heimfahrt zu erschnorren? In Bremen ist das gegenseitige Näherungsverbot von Sabrina und ihrem Ex-Freund Mario unterdessen aufgehoben: Die 40-Jährige nutzt die Chance, um ihm einen Überraschungsbesuch abzustatten. Das Paar hatte sich getrennt, weil Sabrina zweigleisig fuhr. Nach dem Beziehungsende kam es zum Rechtsstreit. Doch nun, mit ein wenig Abstand, kann sich Sabrina sogar vorstellen, wieder mit Mario zusammenzuziehen, obwohl sie noch immer einen festen Freund hat. Was ihr Ex wohl zu diesen Plänen sagt? In Essen wiederum will sich Dreifachmama Malena um den Haushalt kümmern. Doch dann fällt ihr ein altes Fotoalbum in die Hände – eine willkommene Ablenkung für die 28-jährige, die sie sogleich mit ihrer Schwester Laura (32) teilen will. Denn neben dem Ärger mit der Wohnung gibt es mal wieder Stress mit Ehemann Jerome (31). Inzwischen sprechen beide auch von Trennung.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Da Göttergatte Tino zurzeit noch zwischen Ostfriesland und Rostock pendelt, fehlt im Haushalt der fünfköpfigen Familie eine starke Hand – könnte man meinen. Doch Sandra und Svenja beweisen beim Zusammenbau eines Schrankes viel handwerkliches Talent. Der männliche Nachwuchs kann über so viel Frauenpower nur staunen. In Rostock hat die 29-jährige Mariia derweil alle Hände voll zu tun: Jeder Tag startet damit, dass sie die Wohnung putzt. Anschließend stehen viele weitere Aufgaben im Haushalt an. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, hat Mariia sich eine Liste mit den bevorstehenden Arbeiten geschrieben.