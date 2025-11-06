„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (06.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 06.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Das Wartespiel geht weiter: Jasmin ist hochschwanger und die Geburt könnte jederzeit losgehen. An ihrer Seite steht immer Mutter Sandra, die selbst vor kurzem wieder Mutter geworden ist. Nachdem sich Celine und Pascal mit Falko vertragen hatten, hielt der Frieden nicht lange an. Das junge Paar hat sich mit Kumpel Falko gestritten. Ob es dieses Mal eine Versöhnung geben wird?

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Die schwangere Jasmin muss ihre Krankenhausrechnungen bezahlen. Auf dem Weg zur Bank wird die 18-Jährige nachdenklich. Werden sie und ihr Freund Maik ihr Kind überhaupt finanziell stemmen können? Währenddessen macht sich auch Jasmins Freund Maik Gedanken. Anfangs wollte der 19-Jährige kein Kind haben. Nun ist zwar die Vorfreude groß – doch auch die Angst vorm Vatersein. Cindy und ihre Schwester Svenja treffen am Rostocker Stadthafen auf ihre großen Idole Joey und John von der berühmten Kelly Family.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Bei Jessica (40) und Olaf (54) in Hamburg Barmbek ist heute viel los: Die beiden Fans der Sendung Kai und Silvia kommen zu Besuch und bringen nicht nur zwei Hochschränke, sondern auch einen großen Anhänger zum Beladen mit. Punkerfreund Paddy (42) packt auch wieder mit an und findet beim Entrümpeln wahre Schätze. Und auch Paddys Freundin Lausi (34) stößt noch mit dazu, die gerade die erste Etappe ihres Alkoholentzugs hinter sich hat. Das Paar hat sich seit drei Tagen nicht gesehen. Wie wird das Wiedersehen verlaufen? Sabrina (41) macht sich auf den Weg nach Bremerhaven, um eine Wohnung zu besichtigen. Da ihr Arbeitsvertrag in Kürze ausläuft, ist es für sie besonders wichtig, ein Zuhause zu finden, dessen Mietkosten im Notfall vom Jobcenter übernommen werden können. Doch hat Sabrina angesichts ihrer erheblichen Schulden überhaupt eine Chance auf die Wohnung?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Ella und Jerrick haben etwas Besonderes vor: Sie besuchen zusammen den Mittelaltermarkt. Und beide genießen die Atmosphäre sehr. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während Jerrick eine Kampftechnik ausprobiert, Rüstungen und Waffen bewundert und am Ende wenigstens ein Trinkhorn ersteht, verliert Mutter Ella sich in den Düften und Geschmäckern, sucht eigentlich nach speziellen Würzmischungen und kauft letztlich Met. Das gemeinsame Erlebnis und auch das Essen haben beide trotzdem sehr genossen. Eigentlich genießt Mel Nanas Wohnung in Ludwigshafen als Rückzugs- und manchmal Erholungsort. Doch nach reiflicher Überlegung ist das Paar zu dem Schluss gekommen, dass ein gemeinsames Domizil mehr Vor- als Nachteile bereithält. Die meiste Zeit verbringen die beiden ohnehin zusammen in den Benz-Baracken, die doppelte Miete können sie für Urlaube und andere schöne Dinge sparen. Nanas Halbschwester Taddel ist begeistert und bewundert, dass das Paar den Schritt wagen will.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Für Steffi (42) aus Bremen spitzt sich die finanzielle Not weiter zu: Das Jobcenter zahlt weder Miete noch Bürgergeld. Zusätzlich kämpft Steffi mit gesundheitlichen Problemen und musste sich sogar im Krankenhaus behandeln lassen. Trotzdem verlässt sie die Klinik frühzeitig, weil sie dringend einen Termin bei der „Solidarischen Hilfe“ wahrnehmen will, doch ausgerechnet ihre Ansprechpartnerin kündigt kurzfristig. Die Angst vor dem Verlust ihrer Wohnung wird immer größer und stellt die Beziehung zu ihrem Verlobten Heiko (36) auf die Probe. In Gelsenkirchen hat Frührentnerin Dagmar (60) nach langem Warten endlich ein Pflegebett. Ihre alte Schlafstätte verbaut nun den Raum und soll verschenkt werden. Doch so einfach wie gedacht ist das nicht. Auch Freundin Elke (71) kommt zu Besuch und hat wichtige Neuigkeiten im Gepäck: die Übersetzung des ominösen Briefs auf Arabisch aus Tunesien ist da. Geht es hier wirklich um ihre Scheidung? Farina (38) und Mike (46) aus Witten sagen dem Chaos im Keller den Kampf an: Auf einem Nachtflohmarkt wollen sie ihre aussortierten Sachen verkaufen. Trotz gesundheitlicher Probleme aufgrund seines Bandscheibenvorfalls packt Mike mit an. Wird es ihnen gelingen, nicht nur mehr Platz zu schaffen, sondern auch die Haushaltskasse aufzubessern? In Bremen-Huchting dreht sich der Abend von Natascha (37) wie gewohnt um ihre drei Kinder. Die alleinerziehende Mutter versucht wie immer, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Erst wenn alle endlich schlafen, kann auch Natascha etwas zur Ruhe kommen und ihr neues Schlafzimmer genießen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Um seiner Frau Carmen eine besondere Freude zu machen, will Dieter für sie den Kochlöffel schwingen. Dabei gibt es nur ein Problem: Er hat kaum Erfahrung in der Küche. Allerdings muss er ohnehin erst einmal entscheiden, was er kochen möchte. Und dabei hilft ihm die Suche im Internet. Schnell ist ein passendes und vermeintlich einfach zuzubereitendes Gericht gefunden, sodass Dieter die Zutatenliste durchgehen kann. Um einen Einkauf kommt er zwar nicht herum, vieles ist aber in Carmens gut sortierter Küche schon vorhanden. Nach wochenlanger Planung ist heute endlich der Tag gekommen, an dem Jonas seine Freundin mit einem Besuch überrascht. Patricia ahnt nichts, als der Mannheimer nach seiner längeren Anreise an ihrer Tür klingelt. Die Freude ist riesig, denn die Fernbeziehung ist für das Paar schwierig. Da Jonas am Valentinstag nicht bei seiner Liebsten sein konnte, hat er eine weitere Überraschung im Gepäck: Die geshoppte Halskette nebst graviertem Anhänger. Patricia könnte in diesem Augenblick wohl nicht glücklicher sein. Janine ist gelernte Make-Up-Artist und hatte sogar für wenige Monate ihren eigenen Laden. Trotz der Schließung hat sie ihr Gewerbe behalten, denn so konnte sie weiterhin selbstständig tätig sein. Allerdings musste sie dadurch ihren Weiterbewilligungsantrag auf Bürgergeld öfter neu stellen, was ihr kürzlich einigen Ärger verursacht hat. Deshalb meldet die alleinerziehende Zwillingsmama ihr Gewerbe vorerst ab, um es aber bei Gelegenheit und mehr Zeit vielleicht wieder anmelden zu können.