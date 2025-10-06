„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (06.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 06.10.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Salzkotten bei Rosa (53), Ingo (55) und ihren fünf Kindern hat sich für heute Enkel-Besuch angekündigt. Zuvor gibt es allerdings noch viel zu tun: Die neue Küche muss fertig werden! Eigentlich wollte Rosa, dass die gesamte Küche ins Obergeschoss umgezogen ist, bevor ihre Enkelkinder kommen. Die Baustelle stört aber nicht weiter, denn in der Großfamilie gilt: Wer da ist, packt mit an! Ob das gut geht? In Gelsenkirchen ist Petra (64) derweil mit ihrer Urenkelin Prya auf dem Weg zu ihrer neuen Freundin Elke (69). Bei ihrem letzten Treffen haben die beiden Frauen Flyer verteilt, mit denen sie Mitstreiter im Kampf für mehr barrierefreie Wohnungen finden wollen – bislang jedoch ohne Erfolg. Darum möchten sie sich heute noch einmal auf den Weg machen und hoffen darauf, auf Gleichgesinnte zu treffen. Bei Dieter (48) wiederum häufen sich gerade die Sorgen. Der 48-Jährige ist wieder arbeitslos. Zudem hat er eine Geldstrafe am Hals und seinem Auto fehlt die TÜV-Plakette. Viel schlimmer: Dem gebürtigen Aachener liegt eine Strafanzeige vor. Wofür, das weiß er nicht genau. Aber wenn er das Geld nicht aufbringen kann, um die Strafe zu zahlen, droht ihm eine Haftstrafe. Hilfe sucht Dieter bei seiner Freundin Sandy (45).

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der hilfsbereite Hobby-Handwerker Carsten will der 70-jährigen Brigitte einmal mehr unter die Arme greifen. Ihr Wohnzimmertisch soll geschliffen werden, doch die Lautstärke und Staubentwicklung in der Wohnung zerren an Brigittes Nerven. Die Methoden des 47-Jährigen sind für die Rentnerin ebenfalls gewöhnungsbedürftig. In wenigen Tagen ist es so weit: Der Sparringsboxkampf zwischen Carsten und seinem 24-jährigen Kumpel Jean findet statt. Damit beide bis zum Duell gut vorbereitet sind, wird mit Coach David regelmäßig trainiert. Doch sowohl bei Jean als auch seinem 47-jährigen Herausforderer zeigen sich im Training schon die ersten Tücken.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Die Punks aus Berlin machen seit wenigen Tagen Urlaub in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs. Allerdings brechen Paddy (39), Lausi (33) und Opa (51) ihre Zelte schon wieder ab. Grund für die Planänderung ist Kumpel Ananas. Es soll in den nächsten Tagen zurück in ihre Berliner Kommune gehen. Allerdings fehlt den Punks noch das Geld für die Zugfahrt. Nun müssen sie dies irgendwo und irgendwie auftreiben. In Salzkotten ist derweil immer noch der der Küchenumzug vom Erd- ins Obergeschoss in vollem Gang. Ein Teil der Möbel aus der alten Küche steht bereits oben und sorgt für Diskussionen zwischen Mama Rosa (53) und ihrem ältesten Sohn Niklas (25). Hilfe suchen sie beim Familienoberhaupt Ingo (55). Auf welche Seite er sich wohl schlagen wird? Bei der Familie von Mike (45) und Farina (37) in Witten ist heute unterdessen Ausmisten angesagt: Die zweifachen Eltern wollen Sachen verkaufen, die keine Verwendung haben. Denn in Kürze stehen wieder einige Ausgaben an. Vor allem sparen sie gerade auf ein neues Auto und da hilft jeder Euro. In Gelsenkirchen ist Rentnerin Elke (69) wieder bei ihrer besten Freundin Dagmar (59) zu Besuch. Und die will natürlich wissen, wie es um das Dauerthema „Barrierefreies Wohnen“ steht. Wie Dagmar ist auch Elke mittlerweile auf einen Rollator angewiesen. Aktuell lebt sie in der ersten Etage. Ohne Aufzug. Das macht den Alltag der 69-Jährigen beschwerlich.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Vor knapp einem Monat besuchte Pamelas Schwarm Mickey aus Magdeburg die 59-jährige in Rostock. Doch von den anfänglichen Schmetterlingen im Bauch ist nicht mehr viel übrig, da Mickey zu wenig Interesse zeigt. Dafür hat die gebürtige Berlinerin mittlerweile einen neuen Verehrer, der von ihr ganz und gar angetan ist. Die 24-jährige Nicole hat durch ihren Bandscheibenvorfall vor sieben Monaten ihren Job als Reinigungskraft verloren. Durch einen Gutachter vom Arbeitsamt soll ihr der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt geebnet werden. Zur Unterstützung hat sie ihre Schwester Jana im Schlepptau. Wird Brigittes jüngste Tochter bald wieder Arbeit finden?