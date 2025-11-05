„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (05.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 05.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Manja lebt seit über einem Jahr in einem Obdachlosenheim. Nun kam die schockierende Nachricht: Sie muss das Heim verlassen. Ihr Vertrag wurde gekündigt. Wie es nun weitergeht, weiß die MS-Kranke nicht. Celine und ihr Freund Pascal wollen endlich auf ihren eigenen Beinen stehen. Sie haben den Entschluss gefasst, eine eigene Wohnung zu finden. Doch unabhängig zu werden ist doch schwieriger als gedacht.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jasmin ist hochschwanger. Die 18-Jährige und ihr Freund Maik können es kaum erwarten, ihren Sohn kennenzulernen. Und so langsam wird es ernst bei den werdenden Eltern: Jasmin muss ins Krankenhaus. Seitdem Torsten EU-Rentner ist, muss er genau auf sein Geld achten. Nun hat er besonderen Besuch bekommen: Fans besuchen Torsten und haben so einiges an Geschenken mitgebracht.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Jessica (40) und Olaf (54) stecken noch immer mitten im Renovierungschaos. Unterstützung gibt es auch heute von Punkerkumpel Paddy (42). Gemeinsam räumen die Herren den Keller und den Dachboden aus. Doch plötzlich bringt Paddy (42) eine überraschende Idee ins Spiel: Warum die ganzen Schätze nicht nutzen, um einen eigenen Trödelladen zu starten? Steffi (42) aus Bremen kämpft noch immer mit dem Jobcenter. Der Verdacht: Sie und ihr Freund Heiko (36) leben zusammen und sind damit eine Bedarsfgemeinschaft. Heute wollen die beiden Klarheit schaffen. Doch bringt der Termin endlich Ruhe oder neuen Ärger?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Da der Abrisstermin des kleinen weißen Häuschens, das früher Dagmars Zuhause und nach ihrem Tod Michaels Zweitwohnsitz war, naht, will der selbstständige Hausmeister zusammen mit seinen Kumpels Lothar und Chris schauen, welche Teile sie mit vorbereitenden Arbeiten noch retten können. Neben den Fenstern und der Haustür würde Michael auch gern die Terrassenüberdachung retten, unter der schon so manches Wichtige besprochen wurde. Ob das realistisch ist, soll ein Gespräch mit Nachbarin Sandra klären, die die Pergola gern übernehmen möchte.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Bei Jessica (40) und Olaf (54) in Hamburg Barmbek ist heute viel los: Die beiden Fans der Sendung Kai und Silvia kommen zu Besuch und bringen nicht nur zwei Hochschränke, sondern auch einen großen Anhänger zum Beladen mit. Punkerfreund Paddy (42) packt auch wieder mit an und findet beim Entrümpeln wahre Schätze. Und auch Paddys Freundin Lausi (34) stößt noch mit dazu, die gerade die erste Etappe ihres Alkoholentzugs hinter sich hat. Das Paar hat sich seit drei Tagen nicht gesehen. Wie wird das Wiedersehen verlaufen? Sabrina (41) macht sich auf den Weg nach Bremerhaven, um eine Wohnung zu besichtigen. Da ihr Arbeitsvertrag in Kürze ausläuft, ist es für sie besonders wichtig, ein Zuhause zu finden, dessen Mietkosten im Notfall vom Jobcenter übernommen werden können. Doch hat Sabrina angesichts ihrer erheblichen Schulden überhaupt eine Chance auf die Wohnung? In Bremen-Gröpelingen bangt Steffi (42) um die Neu-Bewilligung ihres Bürgergeldbezugs. Ihr Konto ist fast leer, und ausgerechnet heute läuft die Frist ab, innerhalb derer sie noch fehlende Unterlagen beim Jobcenter einreichen muss. Doch nicht nur die existenzielle Unsicherheit bereitet ihr und ihrem Verlobten Heiko (36) große Sorgen: Steffis Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend. Erste Anzeichen deuten auf eine Thrombose hin und Steffi muss tatsächlich ins Krankenhaus!

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Ella und Jerrick haben etwas Besonderes vor: Sie besuchen zusammen den Mittelaltermarkt. Und beide genießen die Atmosphäre sehr. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während Jerrick eine Kampftechnik ausprobiert, Rüstungen und Waffen bewundert und am Ende wenigstens ein Trinkhorn ersteht, verliert Mutter Ella sich in den Düften und Geschmäckern, sucht eigentlich nach speziellen Würzmischungen und kauft letztlich Met. Das gemeinsame Erlebnis und auch das Essen haben beide trotzdem sehr genossen. Eigentlich genießt Mel Nanas Wohnung in Ludwigshafen als Rückzugs- und manchmal Erholungsort. Doch nach reiflicher Überlegung ist das Paar zu dem Schluss gekommen, dass ein gemeinsames Domizil mehr Vor- als Nachteile bereithält. Die meiste Zeit verbringen die beiden ohnehin zusammen in den Benz-Baracken, die doppelte Miete können sie für Urlaube und andere schöne Dinge sparen. Nanas Halbschwester Taddel ist begeistert und bewundert, dass das Paar den Schritt wagen will. Fast 4000 Euro Miet- und Renovierungsschulden hat Petra bei der Wohnungsbaugesellschaft. Bis die beglichen sind, kann sie dort keine andere Wohnung anmieten und muss in der zu kleinen Bleibe im vierten Stock ausharren. Doch jetzt gibt es einen Lichtblick, denn die 55-Jährige hat eine Rückzahlung vom Jobcenter erhalten, weil die angegebenen TikTok-Einnahmen geringer ausgefallen sind als gedacht. Da die Summen fast deckungsgleich sind, ist das Geld vielleicht endlich der Wendepunkt.