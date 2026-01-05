„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (05.01.26) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 05.01.26

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Leann ist aufgrund immer wiederkehrender Streitereien mit ihrer Mutter vor einigen Monaten zu ihrer Patentante gezogen. Bei Sorgen oder Problemen ist Mama Jannie aber dennoch immer für ihre Tochter da. Die 19-Jährige kümmert sich aktuell um ihre psychischen Probleme, denn die verhindern, dass sie sich einem Job gewachsen fühlt. Ein Arztbesuch bringt zwar Diagnosen mit sich, einen Therapieplatz zu finden, ist aber schwierig. Trotzdem will die junge Frau das Thema endlich angehen und die Schatten der Vergangenheit baldmöglichst bewältigen. Beates Sohn Pascal hat derweil ein Schreiben erhalten, das ihm große Bauchschmerzen bereitet. Zwar ist ein Insolvenzverfahren angestrebt, weil Pascal seine Schulden in Höhe von ca. 20.000 Euro nicht aus eigener Kraft abtragen kann, trotzdem ist ein Brief weitere Schulden betreffend eingetrudelt. Für Pascal ein Grund, sich nochmals an seinen Schuldnerberater zu wenden. Ob der die angedrohten Folgen für den Minijobber aber abwenden kann? Jerrick wiederum versucht seit einiger Zeit, Bürgergeld zu beantragen. Sein Teilzeitjob hatte ihm psychische Probleme breitet, deshalb ist er kürzergetreten und arbeitet aktuell nur noch auf Minijobbasis. Nach einem erneuten Termin beim Jobcenter besucht er seine Mutter Ella, um seinem Ärger Luft zu machen. Denn das Geld vom Amt ist weniger als erwartet. Ella nimmt ihren Sohn ernst, versucht aber auch, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Auf jeden Fall wird sie ihm beim Ausfüllen der Anträge behilflich sein.

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal hat einen Minijob als Fahrdienstbegleiter. Da ist das Geld knapp. Trotzdem wird sein Bürgergeldantrag abgelehnt, denn er muss entweder mehr Stunden arbeiten oder eine Maßnahme des Jobcenters besuchen. Der 23-Jährige fühlt sich ungerecht behandelt und möchte den Aufforderungen des Amts auf keinen Fall nachkommen. Das heißt für Pascal: Vorerst bekommt er kein Bürgergeld. Nach mehrwöchigem Küchenumbau können sich Carmen und Dieter unterdessen endlich mal wieder einem ihrer gemeinsamen Hobbys widmen: ihren Social-Media-Kanälen. Doch der hochgeladene Content sorgt nicht nur für Begeisterung bei den Fans. Auch mit Trollen im Internet müssen sie klarkommen. Zwar sind deren negative Kommentare für niemanden schön, aber das Ehepaar hat seinen Weg gefunden, damit umzugehen. Und so werden trotzdem jede Menge Videos und Bilder hochgeladen – und gemeinsam wartet das Paar auf Reaktionen. Im gelben Reihenhaus von Florian und seinen Kindern wiederum stand heute ein wichtiger Termin an: der Besuch einer Jugendamt-Mitarbeiterin. Der Grund dafür war die anstehende Entscheidung, wo die drei noch minderjährigen Kinder Lucas, Niclas und Laura in Zukunft leben werden. Und dazu wurden die Teenager allein befragt. Florian weiß daher noch nicht, was im Gespräch herauskam. Der 41-Jährigen ist angespannt und hofft, dass die Entscheidung in seinem Sinne ausfällt.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Salzkotten bei Rosa (53), Ingo (55) und ihren fünf Kindern hat sich für heute Enkel-Besuch angekündigt. Zuvor gibt es allerdings noch viel zu tun: Die neue Küche muss fertig werden! Eigentlich wollte Rosa, dass die gesamte Küche ins Obergeschoss umgezogen ist, bevor ihre Enkelkinder kommen. Die Baustelle stört aber nicht weiter, denn in der Großfamilie gilt: Wer da ist, packt mit an! Ob das gut geht? In Gelsenkirchen ist Petra (64) derweil mit ihrer Urenkelin Prya auf dem Weg zu ihrer neuen Freundin Elke (69). Bei ihrem letzten Treffen haben die beiden Frauen Flyer verteilt, mit denen sie Mitstreiter im Kampf für mehr barrierefreie Wohnungen finden wollen – bislang jedoch ohne Erfolg. Darum möchten sie sich heute noch einmal auf den Weg machen und hoffen darauf, auf Gleichgesinnte zu treffen. Bei Dieter (48) wiederum häufen sich gerade die Sorgen. Der 48-Jährige ist wieder arbeitslos. Zudem hat er eine Geldstrafe am Hals und seinem Auto fehlt die TÜV-Plakette. Viel schlimmer: Dem gebürtigen Aachener liegt eine Strafanzeige vor. Wofür, das weiß er nicht genau. Aber wenn er das Geld nicht aufbringen kann, um die Strafe zu zahlen, droht ihm eine Haftstrafe. Hilfe sucht Dieter bei seiner Freundin Sandy (45). In Essen telefoniert Dreifachmama Malena (28) unterdessen mal wieder mit der Wohnungsgesellschaft. Neben einem Wasserschaden, Schimmel und einer Silberfischplage gibt es jetzt auch noch Probleme mit der Toilettenspülung. Ehemann Jerome (31) hofft, dass sich der Defekt mit ein paar Handgriffen lösen lässt, damit sie nicht schon wieder auf einen Handwerker warten müssen. Der ständige Ärger mit der Wohnung wirkt sich auch auf die Beziehung des Ehepaares aus.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

In Lütten-Klein gehen Brigitte und drei ihrer Töchter außerhalb Essen. Diesen Luxus gönnen sich die Frauen nur selten – und heute soll es etwas ganz Besonderes geben. Obwohl Brigitte ein riesiger Bollywood-Fan ist, hat sie noch nie ein indisches Gericht probiert. Wie kommen die exotischen Gewürze wohl bei der Rentnerin an? Ähnlich Ungewöhnliches kommt in Ostfriesland auf den Tisch. Ein Straußenei soll den Weg in die Pfanne finden. Sandra und ihre Familie staunen über die Ausmaße des Eis und Tino muss erfinderisch werden, um an das Innere zu gelangen. Dabei geht er besonders behutsam vor, um das kostbare Ei nicht zu beschädigen.