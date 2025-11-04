„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (04.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 04.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei dem Ehepaar Nicole und René hängt der Haussegen schief. Zwischenzeitlich kriselte es immer wieder zwischen den beiden. Selbst eine Scheidung stand im Raum. Auch dieses Mal herrscht dicke Luft. Was ist bei dem Paar vorgefallen? Mali ist eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Im Internet wird sie zurzeit für ihre Fotos mit bösen Kommentaren überschüttet. Die Beleidigungen gehen der 27-Jährigen sehr nahe. Mali bekommt die ganze Härte von Social Media zu spüren.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Michelle pausiert gerade ihre Ausbildung als Physiotherapeutin. Um die Zeit zu überbrücken, hat sie eine Teilzeitstelle bei einer Bäckerei angenommen. Diese freudige Nachricht wollte sie mit ihrer Mutter teilen. Doch die Reaktion ihrer Mutter ist viel härter als erwartet. Celine hält sich nicht gerne an gesellschaftliche Vorschriften. So auch in der Liebe. Seitdem sie mit ihrem Freund Pascal zusammen ist, möchte sie sich frei ausleben.

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Im Bremer Stadtteil Huchting schlägt sich Natascha (37) tapfer als alleinerziehende Mutter von drei Kindern durch. Während ihre Kinder sich ein Zimmer teilen, schläft die 37-jährige seit Wochen auf der Couch – doch das soll sich endlich ändern: Ein neues Bett ist bestellt. Erst einmal muss jedoch ihr Schlafzimmer gestrichen werden. Gemeinsam mit ihrem Sohn Tyler (8) krempelt die Minijobberin die Ärmel hoch, um alles rechtzeitig fertig zu bekommen. Wird Natascha es schaffen, ihren Rückzugsort rechtzeitig herzurichten, um ein Stück Normalität in ihr turbulentes Familienleben zu bringen? Die Verlobten Jessica (40) und Olaf (54) leben derweil in Hamburg in der Wohnung von Olafs verstorbenem Vater. Trotz knapper Kasse haben die beiden ihr Wohnzimmer neu gestrichen und mit gespendeten Möbeln eingerichtet.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Leann startet der Tag früh. Das macht ihr allerdings so gar nichts aus, denn das heutige Event hat sie lange herbeigesehnt: Das Tokio Hotel Konzert in Frankfurt. Dafür besitzt sie sogar ein VIP-Ticket mit früherem Einlass und einigen Highlights. Unter anderem wird sie ein Gruppenfoto mit der Band machen können. Dort angekommen ist die 20-Jägrige zunächst ernüchtert, denn es gibt mehrere Ticketkategorien. Als sie endlich an der Reihe ist, stürzt sie sich ins Vergnügen und ist anschließend völlig k.o., aber sehr sehr glücklich… Vor drei Wochen hat Eva mit dem Rauchen aufgehört. Und das hatte einen guten Grund. Denn Eva hat COPD, eine chronische Lungenkrankheit. Bei der 57-Jährigen hat es nun endlich „Klick gemacht und sie will mehr auf ihre Gesundheit achten. Damit hat sie vielleicht sogar die Chance, die Lungenfunktion wieder zu verbessern. Und dafür will Eva durchhalten und wenn möglich auch noch mehr machen. Ein erster großer Schritt ist aber schonmal getan.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Jessica (40) und Olaf (54) stecken noch immer mitten im Renovierungschaos. Unterstützung gibt es auch heute von Punkerkumpel Paddy (42). Gemeinsam räumen die Herren den Keller und den Dachboden aus. Doch plötzlich bringt Paddy (42) eine überraschende Idee ins Spiel: Warum die ganzen Schätze nicht nutzen, um einen eigenen Trödelladen zu starten? Steffi (42) aus Bremen kämpft noch immer mit dem Jobcenter. Der Verdacht: Sie und ihr Freund Heiko (36) leben zusammen und sind damit eine Bedarsfgemeinschaft. Heute wollen die beiden Klarheit schaffen. Doch bringt der Termin endlich Ruhe oder neuen Ärger? Natascha (37) bekommt derweil endlich ihr neues Bett geliefert. Damit hat das monatelange Schlafen auf dem Sofa ein Ende. Doch kaum steht der Karton in der Wohnung, sorgen die Kinder für Trubel. Ob sie es trotzdem schafft, das Bett noch heute aufzubauen? Stephan (44) steckt mitten in den letzten Vorbereitungen für seinen Umzug von Bremen nach Bremerhaven. Heute steht für ihn der Kauf eines neuen Rucksacks an. Probleme gibt es aber kurz vor der Wohnungsübergabe: der Lack an den Türen ist beim Renovieren abgegangen und Stephan befürchtet hohe Rechnungen dafür. Außerdem steht ein besonderes Ereignis für ihn kurz bevor: das erste Wiedersehen mit seiner Tochter nach vielen Jahren ohne Kontakt.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Da der Abrisstermin des kleinen weißen Häuschens, das früher Dagmars Zuhause und nach ihrem Tod Michaels Zweitwohnsitz war, naht, will der selbstständige Hausmeister zusammen mit seinen Kumpels Lothar und Chris schauen, welche Teile sie mit vorbereitenden Arbeiten noch retten können. Neben den Fenstern und der Haustür würde Michael auch gern die Terrassenüberdachung retten, unter der schon so manches Wichtige besprochen wurde. Ob das realistisch ist, soll ein Gespräch mit Nachbarin Sandra klären, die die Pergola gern übernehmen möchte. Vor wenigen Tagen hat Leann ein Konzert ihrer Lieblingsband Tokio Hotel in Frankfurt besucht. Das eigentliche Ticket hatte sie von ihrem Vater geschenkt bekommen, ein zusätzliches VIP-Ticket der Kategorie Sound von ihrer Patentante. Letzteres hat allerdings für Verwirrung und auch für Enttäuschung gesorgt, denn eigentlich hatte die 20-Jährige mit einem noch früheren Einlass und einem Foto allein mit der Band gerechnet. Beim nächsten Mal möchte sie daher vorher sparen, um sich das teuerste Ticket mit den meisten Privilegien leisten zu können. Da Jonas am Valentinstag nicht bei Freundin Patricia war und sie ihn trotzdem mit einem sehr persönlichen Geschenk bedacht hatte, möchte er für seinen geplanten Überraschungsbesuch ein besonderes Schmuckstück für sie kaufen. Leann soll ihn dabei beraten. Im Schmuckladen finden die beiden eine Kette, die dem Rettungsschwimmer zusagt. Zusätzlich lässt er noch einen Anhänger für seine Liebste gravieren. Mit einer Besonderheit, die Patricias Herz sicher höher schlagen lässt.

22.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

In Bitterfeld ist die Gründung der Männerwohngemeinschaft von Schmidti und Jens weiterhin in vollem Gange. Nachdem sie die Zusage für die Dreizimmerwohnung im Zentrum erhalten haben, kümmern sich die beiden Freunde nun um die Einrichtung ihrer neuen Bleibe. Die ersten Möbelstücke sind bereits aufgestellt, doch dann merkt Schmidti, dass die Energieversorgung der Unterkunft mangelhaft ist. Es gibt kein Warmwasser. Weder für Jens noch für Schmidti ist die Wohnung so bewohnbar. Werden die beiden Freunde das Problem mit der Gastherme lösen können? In Wolfen-Nord gibt es ebenfalls Schwierigkeiten: Vor seiner Abreise zu seinem Bruder hat Roland nämlich eine Mieterhöhung für seine 26 Quadratmeter kleine Plattenbauwohnung erhalten. Ungefähr 80 Euro soll der gelernte Baufacharbeiter nun monatlich mehr bezahlen. Damit der 61-Jährige nicht allein auf den Kosten sitzen bleibt, hat er sich an das Jobcenter gewendet. Ob die zusätzlichen Mietkosten allerdings übernommen werden, ist fraglich. Gute Nachrichten gibt es derweil für Sarah und Justin. Das Paar hat beschlossen, den Bund der Ehe einzugehen, und sich verlobt. Doch auch beruflich soll es vorangehen. Die 25-jährige Sarah hat die Möglichkeit, in einem Kindergarten ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Auf diese Weise käme sie ihrem Traumberuf Erzieherin einen Schritt näher. Nun steht ein Probetag im Kindergarten an.