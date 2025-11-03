„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (03.11.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 03.11.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Michelle pausiert gerade ihre Ausbildung als Physiotherapeutin. Die 19-Jährige möchte aber nicht tatenlos herumsitzen. Sie hat eine Chance auf einen Teilzeitjob. Ob die Alleinerziehende wieder in die Arbeitswelt startet? Sandra und ihre Familie wünschen sich schon lange ein Häuschen auf dem Land. Nun scheint dieser Traum näher gerückt zu sein. Durch das potenzielle Haus steigt auch die Hoffnung bei Sandra, dass sie den Hund Arco wiederbekommen könnten.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Cindys Wohnungsauflösung gestaltet sich als richtige Nervenprobe. Die 21-Jährige muss nun endlich ihre Sachen zusammenpacken, sonst wird alles zwangsgeräumt. Zusammen mit Familie und Freunden packt sie an. Ob sie alles rechtzeitig schaffen wird? Die vierfache Mutter Jenny wünscht sich schon lange eine Veränderung im Leben. Heute soll es um die Haare gehen. Ein Fan hat der 33-Jährigen Extensions bezahlt. Es soll nun zu einem komplett neuen Look kommen. Wird sich Jenny gefallen?

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Für Stephan (44) steht der Umzug von Bremen nach Bremerhaven bevor, doch dann meldet sich überraschend Tochter Angelique (25) beim Sender. Zum ersten Mal seit über drei Jahren nimmt Stephan den Hörer in die Hand und ruft sie an. Wie wird das Gespräch verlaufen – und kommt es vielleicht sogar zu einem Treffen? Neben der Hoffnung auf ein Wiedersehen beschäftigen Stephan auch Alltagssorgen und der bevorstehende Umzug. Rentnerin Elke (71) aus Gelsenkirchen erhält derweil überraschend Post aus Tunesien – und steht vor einem Rätsel. Das offizielle Schreiben könnte mit ihrer ungewöhnlichen Liebesgeschichte zusammenhängen: Vor fünf Jahren lernte sie ihren späteren Ehemann in Tunesien kennen, doch nach der Hochzeit wurde klar, dass es ihm wohl vor allem ums Geld ging. Jetzt soll ein Übersetzungsdienst helfen, das Geheimnis zu lüften. Was wollen die tunesischen Behörden von Elke – und wie wird sich ihr Leben nach dem Termin im Übersetzungsbüro verändern?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Dank eines Überraschungsgeschenks seiner Frau Carmen erfüllt sich für Dieter heute ein großer Traum: Er darf in einer Fahrstunde einen LKW steuern – allerdings inklusive einer kritischen Zuschauerin, denn Carmen ist natürlich mit dabei. Dafür, dass er keinen Führerschein hat, macht Dieter seine Sache ziemlich gut, sodass sich am Ende der Stunde sogar seine Frau mit ins Führerhäuschen traut. Stolzer könnte Dieter kaum sein und ginge es nach ihm, würde die Stunde wohl nie enden. In Florians Haus gab es kürzlich Nachwuchs, als Katzendame Nala überraschend drei Kätzchen zur Welt brachte. Jetzt gibt es wieder Baby-Neuigkeiten. Die betreffen dieses Mal allerdings Florians Töchter Anna und Lea. Beide sind schwanger und machen ihren Vater damit bald zum zweifachen Opa. Der 42-Jährige freut sich mit ihnen, auch wenn gerade bei Anna beziehungstechnisch nicht alles nach Plan läuft. Aufnahmen von Leas kleinem Wunder zeigt der stolze zukünftige Großvater jetzt schon gern.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Im Bremer Stadtteil Huchting schlägt sich Natascha (37) tapfer als alleinerziehende Mutter von drei Kindern durch. Während ihre Kinder sich ein Zimmer teilen, schläft die 37-jährige seit Wochen auf der Couch – doch das soll sich endlich ändern: Ein neues Bett ist bestellt. Erst einmal muss jedoch ihr Schlafzimmer gestrichen werden. Gemeinsam mit ihrem Sohn Tyler (8) krempelt die Minijobberin die Ärmel hoch, um alles rechtzeitig fertig zu bekommen. Wird Natascha es schaffen, ihren Rückzugsort rechtzeitig herzurichten, um ein Stück Normalität in ihr turbulentes Familienleben zu bringen? Die Verlobten Jessica (40) und Olaf (54) leben derweil in Hamburg in der Wohnung von Olafs verstorbenem Vater. Trotz knapper Kasse haben die beiden ihr Wohnzimmer neu gestrichen und mit gespendeten Möbeln eingerichtet. Heute starten sie mit der Küchenrenovierung – tatkräftige Hilfe kommt von Punker Paddy (42). Wie viel Improvisation, Handwerk und Zusammenhalt sind nötig, um aus dem Chaos eine neue Küche zu machen? In Gelsenkirchen wird Elke (71) bald zum siebten Mal Oma. Vor der Geburt möchte die rüstige Rentnerin noch ein Geschenk fertigstellen und verbindet das mit ihrer Leidenschaft fürs Stricken: zu einem Baby-Zweiteiler fehlen ihr nur noch die passenden Füßlinge und die passende Wolle. Deshalb macht sie sich auf den Weg in das Wollgeschäft ihres Vertrauens. Ob sie alles finden wird, was sie braucht?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Für Leann startet der Tag früh. Das macht ihr allerdings so gar nichts aus, denn das heutige Event hat sie lange herbeigesehnt: Das Tokio Hotel Konzert in Frankfurt. Dafür besitzt sie sogar ein VIP-Ticket mit früherem Einlass und einigen Highlights. Unter anderem wird sie ein Gruppenfoto mit der Band machen können. Dort angekommen ist die 20-Jägrige zunächst ernüchtert, denn es gibt mehrere Ticketkategorien. Als sie endlich an der Reihe ist, stürzt sie sich ins Vergnügen und ist anschließend völlig k.o., aber sehr sehr glücklich… Vor drei Wochen hat Eva mit dem Rauchen aufgehört. Und das hatte einen guten Grund. Denn Eva hat COPD, eine chronische Lungenkrankheit. Bei der 57-Jährigen hat es nun endlich „Klick gemacht und sie will mehr auf ihre Gesundheit achten. Damit hat sie vielleicht sogar die Chance, die Lungenfunktion wieder zu verbessern. Und dafür will Eva durchhalten und wenn möglich auch noch mehr machen. Ein erster großer Schritt ist aber schonmal getan… Seit Pascal wieder mit seiner Mutter Beate unter einem Dach lebt, läuft vieles anders als vor seinem Rauswurf bei ihr. Der 23-Jährige kümmert sich mit um den Haushalt, zahlt seine Miete direkt und auch den Einkauf erledigen die Beiden zusammen. Zuhause schreiben sie sich zwar eine Liste, letzten Endes schauen sie aber lieber vor Ort nach guten Angeboten, weshalb die Taschen bei der Rückkehr auch voller sind, als der kleine Einkaufszettel vermuten ließ. Nur um das Rückgeld gibt es ein kleines Gerangel.