„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (02.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 02.10.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg-Barmbek ist die Rückführung von Jessicas (38) und Olafs (53) Sohn endgültig vom Tisch. Das Paar hatte das Kind zwischenzeitlich schon einmal zur Adoption freigegeben und die Zusammenarbeit mit einer Familienpsychologin abgelehnt. Am Ende haben sich Jessica und Olaf aus freien Stücken gegen eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und somit für ein Leben ohne ihren Sohn entschieden. Wie die beiden mit diesem Schritt klarkommen? In Gelsenkirchen-Horst wiederum gibt es ein Wiedersehen mit Dieter. Bei dem 48-Jährigen ist heute großes Ausmisten angesagt. Außerdem gibt es in seinem Leben weitere Neuigkeiten, die leider nicht der positiven Art sind: Sowohl auf seiner Arbeit als auch privat läuft es gerade nicht ganz rund bei dem gebürtigen Aachener.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jasmin und Maik wohnen seit Anfang des Jahres mit ihren zwei Kindern in einer Eltern-Kind-Einrichtung. Weil sie dort für eine längere Zeit bleiben werden, muss ihre Wohnung in Groß Klein aufgelöst werden. Doch es hängen viele Erinnerungen an dem ersten gemeinsamen Zuhause und die Zeit bis zum Auszug drängt. Die 58-jährige Pamela wiederum hätte heute eigentlich Grund zur Freude. Ihre frisch gedruckten und neuen Autogrammkarten sind angekommen, außerdem schmiedet sie mit Freundin Marita Urlaubspläne. Doch die kriselnde Liebesbeziehung zu Magdeburger Mickey schmälert die Euphorie. Gibt es für die beiden denn noch ein Happy End?

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Salzkotten bei Rosa (53), Ingo (55) und ihren fünf Kindern hat sich für heute Enkel-Besuch angekündigt. Zuvor gibt es allerdings noch viel zu tun: Die neue Küche muss fertig werden! Eigentlich wollte Rosa, dass die gesamte Küche ins Obergeschoss umgezogen ist, bevor ihre Enkelkinder kommen. Die Baustelle stört aber nicht weiter, denn in der Großfamilie gilt: Wer da ist, packt mit an! Ob das gut geht? In Gelsenkirchen ist Petra (64) derweil mit ihrer Urenkelin Prya auf dem Weg zu ihrer neuen Freundin Elke (69). Bei ihrem letzten Treffen haben die beiden Frauen Flyer verteilt, mit denen sie Mitstreiter im Kampf für mehr barrierefreie Wohnungen finden wollen – bislang jedoch ohne Erfolg. Darum möchten sie sich heute noch einmal auf den Weg machen und hoffen darauf, auf Gleichgesinnte zu treffen. Bei Dieter (48) wiederum häufen sich gerade die Sorgen. Der 48-Jährige ist wieder arbeitslos. Zudem hat er eine Geldstrafe am Hals und seinem Auto fehlt die TÜV-Plakette. Viel schlimmer: Dem gebürtigen Aachener liegt eine Strafanzeige vor. Wofür, das weiß er nicht genau. Aber wenn er das Geld nicht aufbringen kann, um die Strafe zu zahlen, droht ihm eine Haftstrafe. Hilfe sucht Dieter bei seiner Freundin Sandy (45). In Essen telefoniert Dreifachmama Malena (28) unterdessen mal wieder mit der Wohnungsgesellschaft. Neben einem Wasserschaden, Schimmel und einer Silberfischplage gibt es jetzt auch noch Probleme mit der Toilettenspülung. Ehemann Jerome (31) hofft, dass sich der Defekt mit ein paar Handgriffen lösen lässt, damit sie nicht schon wieder auf einen Handwerker warten müssen. Der ständige Ärger mit der Wohnung wirkt sich auch auf die Beziehung des Ehepaares aus.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der hilfsbereite Hobby-Handwerker Carsten will der 70-jährigen Brigitte einmal mehr unter die Arme greifen. Ihr Wohnzimmertisch soll geschliffen werden, doch die Lautstärke und Staubentwicklung in der Wohnung zerren an Brigittes Nerven. Die Methoden des 47-Jährigen sind für die Rentnerin ebenfalls gewöhnungsbedürftig. In wenigen Tagen ist es so weit: Der Sparringsboxkampf zwischen Carsten und seinem 24-jährigen Kumpel Jean findet statt. Damit beide bis zum Duell gut vorbereitet sind, wird mit Coach David regelmäßig trainiert. Doch sowohl bei Jean als auch seinem 47-jährigen Herausforderer zeigen sich im Training schon die ersten Tücken.