„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (01.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 01.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

Die alleinerziehende Conny lebt mit drei ihrer insgesamt fünf Kinder in Krefeld. Sie ist mit 17 zum ersten Mal Mutter geworden und ihre Tochter Angelina erwartet mit 16 Jahren ihr erstes Kind. So muss sie sich neben Schule und Freunde vor allem auch mit Themen wie Kindergeld und Elterngeld auseinandersetzen. Auch Melanie und Christian leben mit Sohn Nico in Krefeld. Melanie erhält seit 20 Jahren Unterstützung vom Staat und ihr Mann Christian lebt seit sechs Jahren von Hartz IV. Das größte Problem der dreiköpfigen Familie ist ihre Wohnung. Sie ist zu klein und Hartz-IV-Empfänger Christian macht im Bad eine Entdeckung, die ihn mit den Tränen ringen lässt. Regina und Bernd gründeten 2018 den gemeinnützigen Verein „Die Krefelder Engel“. Hier können Hartz-IV-Empfänger kostengünstig Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel erwerben. Finanziert wird dieser durch Spenden. Große Räumlichkeiten sorgen aber auch für eine Menge Kosten. Eine unerwartet hohe Rechnung flattert zu den Engeln. Das Ehepaar versucht eine Lösung für das Problem zu finden.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Bremen liegen die Nerven blank. Steffi (42) kämpft weiterhin um die Bewilligung ihres Bürgergeld-Antrags. Auch hinsichtlich der Mietrückstände bei ihrer Vermieterin herrschen noch immer Unstimmigkeiten. Wird die 42-Jährige die drohende Wohnungskündigung noch abwenden können? Nach einem Einbruch im Schrebergarten von Farinas Tante Tatjana (55) soll Mike (46) dabei helfen, eine Überwachungskamera anzubringen. Doch die Installation entpuppt sich als komplizierter als gedacht und Farina (38) muss mit anpacken. Wird die Sicherheitskamera den Praxistest bestehen? Eigentlich wollen Natascha (37) und ihre drei Kinder heute zur Osterwiesen, eine große Kirmes in Bremen. Das Budget ist dank Unterstützung der Familie recht ansehnlich, trotzdem droht der Ausflug zu scheitern: Noch bevor es losgeht, kommt es zum Streit. Tochter Nala (9) weigert sich, ihre neuen Schuhe anzuziehen und Mama Natascha greift durch! Schuhe an – oder keine Kirmes! Für was entscheidet sich Nala?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Schlechte Nachrichten für Petra und Pascal. Und die betreffen etwas, das die beiden schon fast vergessen hatten. Kurz bevor es für die Familie nach Dessau ging, wurde für die geistig und körperlich eingeschränkte Selina ein Badumbau bewilligt und mit 4000 Euro bezuschusst. Das Geld haben Petra und Pascal dann allerdings für die neue Wohnung genutzt, weshalb die beiden nun belangt werden könnten. Auch Petras Ex-Freund war involviert, weshalb die 55-Jährige nichts unversucht lassen will, die Sache zu ihren Gunsten aufzuklären. Um wieder einen Gemeinschaftsgarten für die Baracken ins Leben zu rufen, suchen Michael und Lothar mit Hochdruck nach einem neuen Grundstück. Ihre Bekannte Sandy hat eine Idee und zeigt den beiden die Flächen, die sie im Kopf hat. Dort angekommen treffen sie auf Harald, den Mieter einer Parzelle. Und der zeigt nicht nur sein Grundstück samt Häuschen, sondern verspricht auch, sich für Michael und Lothar schlau zu machen. Ein Hoffnungsschimmer für die Gartensuche. Beate hat über Tochter Janine die Nachricht eines Haters erhalten, der vor allem an Sohn Pascal kein gutes Haar lässt. Zusammen mit ihren Freundinnen Ela, Mel und Nana bespricht sie ihren Umgang mit solch harten Worten, denen sie alle durch ihre Teilnahme bei „Hartz und herzlich“ immer wieder ausgesetzt sind. Zum Glück gibt es aber auch die andere Seite, denn im wahren Leben bekommen die Frauen oft Zuspruch. Den Umgang mit fiesen Hassnachrichten mussten trotzdem alle lernen.