„Hartz und herzlich“ & „Hartz Rot Gold“: Die tägliche Vorschau (01.10.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ Vorschau für 30.09.25

15.00 Uhr: „Hartz Rot Gold“

Auf ihrem Dauerstellplatz bei Hamm-Uentrop sind Tanja (46) und Willy (63) wieder mitten im Camping-Alltag. Beide wollen und sollen es hier aber aus gesundheitlichen Gründen ruhig angehen lassen. Hinter ihnen liegen ein paar aufregende Wochen, doch auch auf dem Campingplatz scheinen sie nicht wirklich zur Ruhe zu kommen: Hund Teddy geht es sehr schlecht. In der Kommune am Rande Berlins trifft Paddy (39) derweil mit Gollums Hilfe und in Opas (51) Beisein Sicherheitsvorkehrungen für die Holzhütten. Denn heute wollen die Punks nach Österreich aufbrechen. Bevor die Reise losgeht, müssen noch wichtige Dinge erledigt werden. Werden sie trotzdem noch rechtzeitig zum Bahnhof kommen?

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die 58-jährige Pamela ist vor einem halben Jahr endlich in ihre eigene Wohnung gezogen. Doch der Bürgergeldempfängerin fehlt noch einiges an Einrichtung für ihre vier Wände – und das Geld ist knapp. Zum Glück ist die gebürtige Berlinerin erfinderisch und entdeckt in Groß Klein immer wieder kleine Schätze, mit denen sie viel Geld spart. Brigittes Tochter Jana wiederum hat ihrer 39-jährigen Schwester Sabrina vor kurzem bei ihrem Umzug geholfen. Dabei herrschte jedoch viel Chaos, und nicht alle Möbel konnten den Weg in ihre neue Wohnung nach NRW finden. Mutter Brigitte hat nun eine Spedition beauftragt, um die restlichen Sachen abzuholen – doch es läuft alles andere als geplant.

17.05 Uhr: „Hartz Rot Gold“

In Hamburg-Barmbek ist die Rückführung von Jessicas (38) und Olafs (53) Sohn endgültig vom Tisch. Das Paar hatte das Kind zwischenzeitlich schon einmal zur Adoption freigegeben und die Zusammenarbeit mit einer Familienpsychologin abgelehnt. Am Ende haben sich Jessica und Olaf aus freien Stücken gegen eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und somit für ein Leben ohne ihren Sohn entschieden. Wie die beiden mit diesem Schritt klarkommen? In Gelsenkirchen-Horst wiederum gibt es ein Wiedersehen mit Dieter. Bei dem 48-Jährigen ist heute großes Ausmisten angesagt. Außerdem gibt es in seinem Leben weitere Neuigkeiten, die leider nicht der positiven Art sind: Sowohl auf seiner Arbeit als auch privat läuft es gerade nicht ganz rund bei dem gebürtigen Aachener. In Witten im Ruhrgebiet ist Farinas (37) Ehemann Mike (45) derweil mit der Anschaffung eines neuen Autos für seine vierköpfige Familie beschäftigt. Doch finanziell haben die Geringverdiener wenig Spielraum. Heute geht es zum Autohändler. Ob er dort ein gutes Angebot bekommen wird? In Bremen ist Sabrina unterdessen allein unterwegs. Genauso fühlt sich die Geringverdienerin im Augenblick auch, obwohl sie bei ihrem Freund wohnt. Momentan sucht die 40-Jährige wieder eine eigene Wohnung, genauso wie ihr Ex-Freund Mario. Das ehemalige Liebespaar hat nach der Trennung ein gegenseitiges Näherungsverbot erwirkt. Doch zuletzt nahmen beide wieder Kontakt miteinander auf, denn Sabrina leidet unter der Trennung. Ob es wieder Hoffnung für eine gemeinsame Zukunft gibt?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jasmin und Maik wohnen seit Anfang des Jahres mit ihren zwei Kindern in einer Eltern-Kind-Einrichtung. Weil sie dort für eine längere Zeit bleiben werden, muss ihre Wohnung in Groß Klein aufgelöst werden. Doch es hängen viele Erinnerungen an dem ersten gemeinsamen Zuhause und die Zeit bis zum Auszug drängt. Die 58-jährige Pamela wiederum hätte heute eigentlich Grund zur Freude. Ihre frisch gedruckten und neuen Autogrammkarten sind angekommen, außerdem schmiedet sie mit Freundin Marita Urlaubspläne. Doch die kriselnde Liebesbeziehung zu Magdeburger Mickey schmälert die Euphorie. Gibt es für die beiden denn noch ein Happy End?