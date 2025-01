„Hartz und herzlich“-Florian: Streit um Sorgerecht eskaliert – jetzt greift das Jugendamt ein

Der Rosenkrieg bei dem Ex-Paar Florian und Marina aus „Hartz und herzlich“ nimmt kein Ende. Nun geht es sogar vor Gericht und auch das Jugendamt muss einschreiten. Denn der Streit um das Sorgerecht der Kinder eskaliert.

In den Benz-Baracken in Mannheim ist die Stimmung mies. Damals wurde Florian von Marina verlassen. Der Familienvater kümmert sich seitdem allein um die Kinder. Der Mannheimer trägt seiner Ex die Trennung nach – und das, obwohl er Marina betrogen hat. „Man sollte einen normalen Weg gehen, aber es ist bei uns jetzt ein sogenannter Rosenkrieg“, erklärte der Protagonist damals bei „Hartz und herzlich“.

„16 Jahre schmeißt man eigentlich nicht einfach so weg“

Florian will nun schnellstmöglich die Scheidung von Marina. „16 Jahre schmeißt man eigentlich nicht einfach so weg, aber sie hat sich für den Weg entschieden zu gehen“, erzählt er. Die Kosten sind jedoch hoch – dennoch will das Ex-Paar vor das Familiengericht ziehen. „Man kann mal gucken, ob man diese Verfahrenskostenhilfe kriegt“, erklärt er neben seiner Tochter Lea.

Dennoch habe Florian die ganzen Jahre mit Marina nicht bereut – dass das im Rosenkrieg geendet ist, findet er nicht schön. Das ist jedoch nicht das einzige Problem: Es geht auch um das Sorgerecht der Kinder. Deshalb schreitet nun auch das Jugendamt ein und will herausfinden, was für die Kinder am besten ist.

Darum geht es in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ mit Florian

Florian plagen große Sorgen. Er ist alleinerziehend, seit seine Frau Marina die Familie verlassen hat. Aktuell stecken beide im Rosenkrieg, dabei geht es auch um das Sorgerecht. Das Jugendamt schaut deshalb, was das Beste für die Kinder ist. Jetzt hat es sich telefonisch zu einem spontanen Besuch bei Florian angekündigt. Der Vater macht sich Gedanken, denn nähere Informationen hat die Dame vom Jugendamt ihm am Telefon nicht gegeben.

Bei Florian und Marina steht ein wichtiger Termin zur baldigen Scheidung an. Dabei geht es um das Sorgerecht für die drei gemeinsamen, noch minderjährigen Kinder. Diese mussten dem Jugendamt ihre Wünsche mitteilen – nur die Jüngste, Laura, hatte das immer verweigert und wird deshalb heute befragt. Nach dem Termin ist Florian erleichtert, denn Lucas, Niclas und auch Laura werden auch weiterhin ihren Alltag bei ihm in Mannheim verbringen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ rund um Florian laufen am 3. Februar 2025 um 18.05 Uhr bei RTLZWEI.