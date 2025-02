„Hartz und herzlich“: Florian chauffiert seine Freundin fünf Stunden – weil „sie ein sehr bequemer Mensch“ ist

Bei Florian aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ging es zuletzt turbulent zu. Denn trotz der Scheidung von Ehefrau Marina hat er sehr gute Laune – Grund dafür ist eine neue Frau in seinem Leben. Diese will jedoch stundenlang chauffiert werden.

Obwohl aktuell die Scheidung von Ehefrau Marina ansteht, hat Florian gute Laune. Er schwebt auf Wolke sieben, es gibt nämlich eine neue Frau in seinem Leben. Die Beziehung ist zwar noch frisch, trotzdem ist sich der Familienvater so sicher, dass er sich schon eine gemeinsame Zukunft ausmalt.

„Wir haben auf Anhieb gemerkt: Da ist was“

Florian und Marina lassen sich scheiden – und dennoch könnte der Familienvater kaum glücklicher sein. Denn er hat sich in die 41-jährige Dana verliebt. „Wir haben auf Anhieb gemerkt: Da ist was“, sagt der Protagonist in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Schließlich kam es dann zu einem ersten „innigen Kuss“.

Dana will nicht mit der Bahn fahren – weil sei ein „sehr bequemer Mensch“ ist

Obwohl die Liebe zwischen den beiden noch sehr frisch ist, haben sie Zukunftspläne und wollen zusammenziehen. Derzeit wohnt Dana noch in Köln – noch führen die beiden also eine Fernbeziehung. Die 41-Jährige hasse es, mit der Bahn zu fahren – aus dem Grund holt Florian sie immer in Köln ab, denn sie sei ein „sehr bequemer Mensch“. Florian muss für die Strecke immer 2,5 Stunden einplanen – insgesamt sind das mit Hin- und Rückweg fünf Stunden.

Florian chauffiert seine Freundin

„Ich hab damit keine Probleme, ich mach‘ das gerne. Ich liebe sie. Wenn sie anruft und sagt ‚Komm!‘ und ich nicht gerade auf Arbeit bin, setze ich mich direkt ins Auto“, sagt Florian in der RTLZWEI-Sozialdoku.

Auch, wenn Florian sich Hals über Kopf verliebt hat – viele Probleme hat der Familienvater dennoch. Seine Ehefrau Marina holte kürzlich Sohn Lukas ab – der 16-Jährige möchte nun dauerhaft bei seiner Mutter im Münsterland bleiben. „Der wollte eigentlich gar nicht zu ihr“, meint der Mannheimer.

Zudem kommen noch finanzielle Probleme hinzu. Denn Florian hat eine Stromnachzahlung von rund 1.000 Euro erhalten. „Klar, jedes Kind hat Fernseher und Spielkonsole, unsere Kühlschränke, unser Herd und so weiter. Klar, dass der Zähler unten rotiert. Aber wie es so hoch kommen konnte, keine Ahnung“, so der 42-Jährige.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.