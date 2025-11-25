Connect with us

    „Hartz und herzlich“: Familienzoff eskaliert – Pascal kassiert Strafanzeige von Mama Petra

    gepostet am

    Petra und Pascal bei "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Petra, Pascal und Selina sind bei „Hartz und herzlich“ ausgestiegen. Nach dem Show-Aus eskaliert es innerhalb der Familie. Nun hat Pascal sogar eine Strafanzeige seiner Mutter kassiert. 

    Über mehrere Jahre waren Petra, Pascal und Selina bei „Hartz und herzlich“ zu sehen. Die Bürgergeld-Familie gab den Zuschauern einen Einblick in ihren turbulenten Alltag. Schon länger war bekannt, dass sie aus der RTLZWEI-Sozialdoku aussteigen. Derzeit laufen zwar noch neue Folgen im TV – jedoch liegen die Dreharbeiten schon viele Monate zurück.

    Schon in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ war zu sehen, dass sich Petra und Pascal nicht immer gut verstehen. Doch nach dem Ende der TV-Karriere scheinen die Familienverhältnisse völlig zerrüttet zu sein, wie der 24-Jährige jetzt in einem TikTok-Video preisgibt.

    Stephan aus "Armes Deutschland"
    "Genugtuung, den Staat zu f*****": "Armes Deutschland"-Stephan wandert aus - und kassiert Bürgergeld

    Petra zeigt ihren Sohn Pascal an

    Bereits nach dem Ausstieg bei „Hartz und herzlich“ gab Pascal bekannt, den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen zu haben. In den sozialen Netzwerken eskalierte dann der Familienzoff und es hagelte Vorwürfe. Doch genau diese will sich Petra offenbar nicht gefallen lassen. Denn Pascal hat bei TikTok verlauten lassen, dass er einen Brief bekommen habe: „Leute, was soll ich sagen? Ich habe Post bekommen, nicht so schöne Post“, so der 24-Jährige.

    Demnach ging Petra zur Polizei und hat ihren Sohn angezeigt. „Post von der Polizei dank Nico Jonas und pp (Petra)“, schreibt der ehemalige Protagonist aus „Hartz und herzlich“. Die Fans stehen jedoch hinter Pascal. „Pascal, du bist auf dem richtigen Weg. Lasse dich nicht unterkriegen. Bei den Videos, die deine Mutter dreht, stellt sie immer die Kommentarfunktion aus. Warum wohl? Ich glaube dir“, schreibt beispielsweise ein User.

    „Pascal, mega klasse gekontert. Hast den Absprung geschafft. Kannst sehr stolz auf dich sein“, heißt es in einem anderen Kommentar. Ein weiterer Follower konnte sich einen sarkastischen Kommentar nicht verkneifen: „Die Familie hat ’ne eigene Ermittlungseinheit bei der Polizei.“

    Der Bruder von Pascal hat schon länger Streit mit Petra – und verrät in den Kommentaren, wie viele Strafanzeigen sie gegen ihre Kinder im Jahr 2025 aufgegeben hat: „13 Anzeigen in einem Jahr“, berichtet Dennis. Unklar ist jedoch, weshalb Petra ihre Söhne angezeigt hat, beziehungsweise was sie ihnen vorwirft. Dazu setzt er den Hashtag #falschaussage und wirft Petra damit vor, bei der Polizei gelogen zu haben.

    RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.

