Nach TV-Dreh in Haft: „Hartz und herzlich“-Doreen wäre lieber im Knast geblieben!

Durch die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ wurde Doreen bekannt. Kurz nach den Dreharbeiten mussten die Protagonistin für 126 Tage in den Knast – und wäre dort lieber noch geblieben.

Doreen L. und Sohn Maik-Maurice waren rund ein Jahr in der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ zu sehen. Dann kam es zum Eklat: Ihr Sohn soll sie bestohlen haben. „Ich wusste nicht, dass Maik internetsüchtig ist. Und während ich bei meiner Freundin Mone zum TV-Dreh war, hat er mein Geld geklaut“, erklärte sie damals.

Doreen hat sich auch mit den Nachbarn angelegt. Unter anderem wegen Bedrohung wurde die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ zu einer Geldstrafe verurteilt – da sie diese nicht bezahlen konnte, musste sie in den Knast. „Ich wollte die Strafe abzahlen, fand aber keinen Job und hatte kein Geld“, erzählte die bekannte Persönlichkeit.

„Hartz und herzlich“-Doreen: „Eine Serien-Diebin war meine beste Freundin da“

Der „Hartz und herzlich“-Star wurde nun wieder aus dem Gefängnis entlassen – und wäre lieber dort geblieben. „Oooch, ich wäre gern noch geblieben …“, sagt die 49-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung. „Im Knast habe ich viele neue Freundinnen gewonnen“, meint sie. Und dann verrät Doreen weiter: „Eine Serien-Diebin war meine beste Freundin da. Thruid hat für mich Apfelkuchen und Plätzchen gebacken.“ Mörderinnen und Drogen-Dealerinnen gehörten zu ihren Zellengenossinnen.

Doreen lernte im Gefängnis Jessica H. (27) kennen, welche nach der Entbindung ihre Zwillinge getötet haben soll und Antje S. (46), die vor der Hochzeit ihren Verlobten getötet haben soll. „Die Ältere gab sich nicht mit uns Mitgefangenen ab, weil sie sich für etwas Besseres hält. Die Jüngere behauptet, sie säße unschuldig drin. Aber das erzählen die meisten“, erzählt Doreen.

Wie sie im Bild-Interview weiter erzählt, darf sie ihre Knast-Freundinnen zunächst nicht besuchen: „Ich habe eine dreimonatige Besuchssperre. Das ist immer so, wenn man entlassen wird.“ Doreen feiert bald ihren 50. Geburtstag: „Da werde ich mich an die Knastmauer stellen, und meine Freundinnen singen mir dann an den vergitterten Fenstern ein Ständchen.“