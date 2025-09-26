Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (26.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

    gepostet am

    Damian aus "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

    Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

    „Hartz und herzlich“ Vorschau für 26.09.25

    15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Petra bei "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich": Die tägliche Vorschau (26.08.25) - Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

    Pascal muss sich Gedanken über seine Zukunft machen – aber seine TikTok-Karriere auf keinen Fall aufgeben. Derweil schwänzt Luka die Schule, wodurch seine Familie Bußgelder zahlen muss. Dieter fürchtet sich unterdessen vor einer Diagnose.

    16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Elvis bekommt wieder einmal eine feindselige Nachricht. Unterdessen arbeiten Michael und Lothar daran, einen Gemeinschaftsgarten für die Nachbarschaft zu schaffen. Ella wird beim Besuch eines verlassenen Kasernengeländes nostalgisch.

    17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Jean und Carsten bereiten sich auf ihren anstehenden Boxkampf vor. Jung gegen Alt, Mittelgewicht gegen Schwergewicht. Trainer David nimmt die beiden Kampflustigen hart ran. Ob die Wette am Ende eine gute Idee war? Oder legt sich einer von den beiden freiwillig auf die Matte? Cindy und ihr Partner Ossi renovieren nach wie vor das Häuschen der 24-Jährigen. Und das ist ziemlich staubig, denn die Wände müssen abgeschliffen werden. Ossi hat extra eine Schleifgiraffe besorgt. Aber kommen die beiden damit wirklich schneller und sauberer an ihr Ziel?

    18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Damian hat sich gut in Rostock eingelebt und ist glücklich über seine Wohnung und den Job im Supermarkt, wo er voraussichtlich auch eine Ausbildung anfangen kann. Allerdings ist der 26-Jährige weiterhin offen für andere Jobs. Am Rostocker Hafen faszinieren ihn die großen Schiffe der Marine. Ob der Transmann am Ende doch noch einen anderen beruflichen Weg einschlägt? Nicole steht derweil kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag. Damit sie ihr neues Lebensjahr gebührend feiern kann, braucht sie dringend einen neuen Look. Wie praktisch, dass eine gute Freundin aus der Frisörbranche kommt. Franzi setzt die Schere an und holt den Farbtopf raus. Ist die 39-Jährige am Ende zufrieden?

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023