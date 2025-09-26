„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (26.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 26.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal muss sich Gedanken über seine Zukunft machen – aber seine TikTok-Karriere auf keinen Fall aufgeben. Derweil schwänzt Luka die Schule, wodurch seine Familie Bußgelder zahlen muss. Dieter fürchtet sich unterdessen vor einer Diagnose.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Elvis bekommt wieder einmal eine feindselige Nachricht. Unterdessen arbeiten Michael und Lothar daran, einen Gemeinschaftsgarten für die Nachbarschaft zu schaffen. Ella wird beim Besuch eines verlassenen Kasernengeländes nostalgisch.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jean und Carsten bereiten sich auf ihren anstehenden Boxkampf vor. Jung gegen Alt, Mittelgewicht gegen Schwergewicht. Trainer David nimmt die beiden Kampflustigen hart ran. Ob die Wette am Ende eine gute Idee war? Oder legt sich einer von den beiden freiwillig auf die Matte? Cindy und ihr Partner Ossi renovieren nach wie vor das Häuschen der 24-Jährigen. Und das ist ziemlich staubig, denn die Wände müssen abgeschliffen werden. Ossi hat extra eine Schleifgiraffe besorgt. Aber kommen die beiden damit wirklich schneller und sauberer an ihr Ziel?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Damian hat sich gut in Rostock eingelebt und ist glücklich über seine Wohnung und den Job im Supermarkt, wo er voraussichtlich auch eine Ausbildung anfangen kann. Allerdings ist der 26-Jährige weiterhin offen für andere Jobs. Am Rostocker Hafen faszinieren ihn die großen Schiffe der Marine. Ob der Transmann am Ende doch noch einen anderen beruflichen Weg einschlägt? Nicole steht derweil kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag. Damit sie ihr neues Lebensjahr gebührend feiern kann, braucht sie dringend einen neuen Look. Wie praktisch, dass eine gute Freundin aus der Frisörbranche kommt. Franzi setzt die Schere an und holt den Farbtopf raus. Ist die 39-Jährige am Ende zufrieden?