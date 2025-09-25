„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (25.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 25.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Carmen und Dieter haben derzeit mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. Das macht sich vor den anstehenden Weihnachtstagen besonders bemerkbar. Ella muss derweil die viel zu teure Zahnsanierung ihrer Hündin Angel in Raten abstottern.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal muss sich Gedanken über seine Zukunft machen – aber seine TikTok-Karriere auf keinen Fall aufgeben. Derweil schwänzt Luka die Schule, wodurch seine Familie Bußgelder zahlen muss. Dieter fürchtet sich unterdessen vor einer Diagnose.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Familienvater Tino arbeitet auch nach dem Umzug nach Ostfriesland noch in Rostock, bis er eine neue Stelle vor Ort antreten kann. Das bedeutet, dass viel liegenbleibt, wenn der 47-Jährige nicht zu Hause ist. Doch jetzt hat er ein paar freie Tage und Sandra leitet ihren Mann an, einiges im Haus zu erledigen. Ob dabei alles gut geht? Die 70-jährige Brigitte hat die Küchenmöbel ihrer Tochter Sabrina bekommen. Am richtigen Platz stehen sie schon, allerdings mehr schlecht als recht. Da kommt Retter Carsten ins Spiel, der schon öfter handwerklich bei Brigitte eingesprungen ist. Doch kann er auch diesmal helfen, dass sich die Türen schließen und die Schränke nicht von der Wand purzeln?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jean und Carsten bereiten sich auf ihren anstehenden Boxkampf vor. Jung gegen Alt, Mittelgewicht gegen Schwergewicht. Trainer David nimmt die beiden Kampflustigen hart ran. Ob die Wette am Ende eine gute Idee war? Oder legt sich einer von den beiden freiwillig auf die Matte? Cindy und ihr Partner Ossi renovieren nach wie vor das Häuschen der 24-Jährigen. Und das ist ziemlich staubig, denn die Wände müssen abgeschliffen werden. Ossi hat extra eine Schleifgiraffe besorgt. Aber kommen die beiden damit wirklich schneller und sauberer an ihr Ziel?