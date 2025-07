„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (25.07.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 25.07.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Eigentlich wollten die jungen Eltern Jasmin und Maik dessen Mutter Bärbel ihren Kühlschrank schenken. Dafür ist extra Jasmins Stiefvater Tino zum Schleppen vorbeigekommen. Doch das Projekt gestaltet sich schwieriger als gedacht. Antje und Nicole nutzen unterdessen das schöne Wetter, um in Warnemünde einen Kaffee trinken zu gehen. Nicole möchte sich noch einmal das Ja-Wort mit Partner René geben, und zwar auf äußerst ausgefallene Art und Weise. Was sie sich zu diesem besonderen Anlass wohl überlegt hat?

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Rentnerin Regina hat in letzter Zeit nichts als Ärger. Erst vor kurzem hat die 71-Jährige von ihren hohen Mietschulden erfahren. Nun der nächste Schock: Sie wurde beim Veterinäramt angeschwärzt. Wird sie jetzt zu allem Übel auch noch ihren geliebten Hund Mickey verlieren? Sandra und ihre Familie brechen derweil mitsamt Wohnwagen in den Sommerurlaub ans Timmeler Meer auf. Diesmal haben sie sogar ein Vorzelt dabei. Doch der Aufbau wird zur nervlichen Zerreißprobe. Müssen sie ohne Vorzelt auskommen?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Im Leben der sechsjährigen Zwillinge Jaylin und Jaydin steht im Sommer eine große Veränderung an, denn ab dann werden die beiden Schulkinder sein. Die Turteltauben Florian und Dana haben derweil das Reihenhaus in den Benz-Baracken zusammen ganz schön verändert und nach ihren Wünschen gestaltet. Jannies Auswanderungspläne zu ihrem Vater Bobby in die USA nehmen unterdessen immer mehr Gestalt an. Schon in vier Wochen soll ein One-Way-Ticket sie und ihren 16-jährigen Sohn Quentin nach Iowa bringen, ihre neue Wahlheimat.