„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (24.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 24.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Petras Nerven liegen blank, als sie erfährt, dass sie kein Darlehen zur Tilgung der Mietschulden erhält, während Florian als Alleinerziehender mit fünf Kindern an seine Grenzen gerät. Elvis wiederum sträubt sich gegen ärztliche Behandlung.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Carmen und Dieter haben derzeit mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. Das macht sich vor den anstehenden Weihnachtstagen besonders bemerkbar. Ella muss derweil die viel zu teure Zahnsanierung ihrer Hündin Angel in Raten abstottern.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Pamela schwebt nach dem Besuch von Schwarm Mickey auf Wolke 7. Der Besuch des Magdeburgers hat sie beflügelt. Sie will es zwar langsam angehen lassen, doch hofft die 58-Jährige auf eine rosige Zukunft mit dem Mann, der 14 Jahre jünger ist. Neue Gesichter bei Hartz und herzlich. Die junge Familie und Mariia und Oleksii ist aus der Ukraine nach Rostock geflüchtet. Sie leben zwar schon seit fast drei Jahren in der Ostseestadt, doch so ganz eingerichtet und angekommen sind sie noch nicht. Wie lebt das Paar mit ihrem zweijährigen Sohn Tymofii im Blockmacherring?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Familienvater Tino arbeitet auch nach dem Umzug nach Ostfriesland noch in Rostock, bis er eine neue Stelle vor Ort antreten kann. Das bedeutet, dass viel liegenbleibt, wenn der 47-Jährige nicht zu Hause ist. Doch jetzt hat er ein paar freie Tage und Sandra leitet ihren Mann an, einiges im Haus zu erledigen. Ob dabei alles gut geht? Die 70-jährige Brigitte hat die Küchenmöbel ihrer Tochter Sabrina bekommen. Am richtigen Platz stehen sie schon, allerdings mehr schlecht als recht. Da kommt Retter Carsten ins Spiel, der schon öfter handwerklich bei Brigitte eingesprungen ist. Doch kann er auch diesmal helfen, dass sich die Türen schließen und die Schränke nicht von der Wand purzeln?