„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (24.07.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 24.07.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Regina hat aktuell große Angst um ihre Wohnung. Denn die Miete wurde nicht wie üblich vom Sozialamt bezahlt – und nun hat die 71-Jährige hohe Mietschulden. Wird die Rentnerin im schlimmsten Fall ihre Bleibe verlieren? Unterdessen hat Michaela ihren Freunden Jasmin und Maik vor kurzem beim Renovieren geholfen, jetzt will sich der 21-Jährige revanchieren. Doch der Aufbau des Hochbettes für Michaelas Tochter Layla hat so seine Tücken. Die beiden setzen alle Hebel in Bewegung, um das Projekt mit vereinten Kräften doch noch zum Erfolg zu führen.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Normalerweise wird in Sandras Küche immer fleißig für die Familie gebrutzelt. Doch heute soll es mal ganz entspannt werden – dank Lieferdienst. Der kommt und kommt allerdings nicht. Als das Essen dann endlich da ist, folgt prompt die nächste Enttäuschung. Im Rostocker Stadtteil Evershagen betreiben Peter und Andreas wiederum mit viel Herzblut ein Sozialkaufhaus. Hier ist immer was los. Der An- und Verkauf bringt neben allerlei Gebrauchsgegenständen nämlich noch nette Bekanntschaften, interessante Gespräche und vieles mehr mit sich.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Von ihrer schweren Rückenoperation vor etwa einem Jahr hat Jannie sich noch immer nicht komplett erholt. Eine Vollzeitstelle wie vor der OP kann sie einfach nicht annehmen. Obwohl Jonas glücklich vergeben ist, verbringt er den Valentinstag allein. Schuld daran ist die Entfernung zu seiner Liebsten. Über 300 Kilometer trennen die beiden voneinander. Um für die Arbeit als Alltagshelferin mobil zu sein, nutzt Petra ihr Fahrrad. Der Drahtesel wird gehegt und gepflegt. Das heißt für Petra nicht nur regelmäßiges Putzen, auch Verschleißteile tauscht sie immer wieder aus.