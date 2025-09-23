„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (23.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 23.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei der Weihnachtsdeko für ihr gelbes Reihenhaus bekommt Carmen tatkräftige Unterstützung von Nachbar Elvis. Jerrick wiederum ist froh, mit seinem Job endlich eine Perspektive zu haben. Selina und Petra erleben derweil eine Enttäuschung.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Petras Nerven liegen blank, als sie erfährt, dass sie kein Darlehen zur Tilgung der Mietschulden erhält, während Florian als Alleinerziehender mit fünf Kindern an seine Grenzen gerät. Elvis wiederum sträubt sich gegen ärztliche Behandlung.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Nach vier Wochen intensiven Schreibens und Telefonierens ist der große Moment gekommen: Die beiden „Hartz und herzlich“-Lieblinge Pamela aus Rostock und Micky aus Magdeburg wagen ein erstes Treffen im echten Leben. Der 43-Jährige besucht die Single-Dame in Groß Klein, um sie besser kennenzulernen und dabei kommen sie sich bei einem ersten Kuss schnell näher. Außerdem freuen sich Micky und die 58-jährige Witwe an ihrem ersten gemeinsamen Wochenende auf einen romantischen Spaziergang am Ostseestrand von Warnemünde. Wird aus der gebürtigen Berlinerin und ihrer Online-Bekanntschaft mehr – trotz 14 Jahren Altersunterschied und 300 Kilometern Entfernung?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Pamela schwebt nach dem Besuch von Schwarm Mickey auf Wolke 7. Der Besuch des Magdeburgers hat sie beflügelt. Sie will es zwar langsam angehen lassen, doch hofft die 58-Jährige auf eine rosige Zukunft mit dem Mann, der 14 Jahre jünger ist. Neue Gesichter bei Hartz und herzlich. Die junge Familie und Mariia und Oleksii ist aus der Ukraine nach Rostock geflüchtet. Sie leben zwar schon seit fast drei Jahren in der Ostseestadt, doch so ganz eingerichtet und angekommen sind sie noch nicht. Wie lebt das Paar mit ihrem zweijährigen Sohn Tymofii im Blockmacherring?