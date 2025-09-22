„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (22.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 22.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jannie hat die Operation gut überstanden und kann es kaum erwarten, auf Jobsuche zu gehen. Derweil unterstützt Hausmeister Michael seinen Freund bei einer Weihnachtsaktion, während Petra und ihr Sohn ein DIY-Projekt in Angriff nehmen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Bei der Weihnachtsdeko für ihr gelbes Reihenhaus bekommt Carmen tatkräftige Unterstützung von Nachbar Elvis. Jerrick wiederum ist froh, mit seinem Job endlich eine Perspektive zu haben. Selina und Petra erleben derweil eine Enttäuschung.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Bei Pamela hat sich Besuch angekündigt. Morgen steht ihr Schwarm Mickey aus Magdeburg auf der Matte. Doch bei der 58-Jährigen steht die Gefühlswelt Kopf. Kann Freundin Marita sie ablenken und ihre Nervosität abschwächen? Damians neue Wohnung wird Schritt für Schritt wohnlicher. Kumpel Carsten hat eine gebrauchte Couch für den 26-Jährigen aufgetan. Aber passt die auch in den Wohnraum der Zweizimmerwohnung? Der angehende Azubi hat kein finanzielles Polster um ein neues Sofa zu kaufen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Nach vier Wochen intensiven Schreibens und Telefonierens ist der große Moment gekommen: Die beiden „Hartz und herzlich“-Lieblinge Pamela aus Rostock und Micky aus Magdeburg wagen ein erstes Treffen im echten Leben. Der 43-Jährige besucht die Single-Dame in Groß Klein, um sie besser kennenzulernen und dabei kommen sie sich bei einem ersten Kuss schnell näher. Außerdem freuen sich Micky und die 58-jährige Witwe an ihrem ersten gemeinsamen Wochenende auf einen romantischen Spaziergang am Ostseestrand von Warnemünde. Wird aus der gebürtigen Berlinerin und ihrer Online-Bekanntschaft mehr – trotz 14 Jahren Altersunterschied und 300 Kilometern Entfernung?