„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (22.08.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 22.08.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Elvis braucht ein neues Ausweisdokument. Der Mannheimer mit kroatischen Wurzeln hofft dabei auf die Hilfe seiner Mama. Pascal und Lea kehren zur Renovierung der alten Wohnung derweil zurück nach Mannheim. Ela wiederum hat einen MRT-Termin.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Eiffelturm, Champs-Élysées, Arc de Triomphe: Carmen und Dieter brechen zu einem Kurztrip nach Paris auf. Derweil macht sich Christine Gedanken, wie es mit ihrer pflegebedürftigen Mutter weitergeht. Jannie wiederum bekommt gute Nachrichten.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Im Blockmacherring ist Sandra auf der Suche nach einem passenden LKW, um alles Hab und Gut von Rostock nach Ostfriesland zu bringen. Die Zeit drängt, denn in weniger als drei Wochen ist es so weit – und ohne den passenden LKW wird die fünfköpfige Familie nicht pünktlich ausziehen können. Wird der Umzug nach Niedersachsen etwa an einem fehlenden Fahrzeug scheitern? Pamela wiederum wird seit zweieinhalb Jahren von „Hartz und herzlich“ begleitet – und hat dadurch inzwischen sogar einige Berühmtheit erlangt. Die Folge: Bei einem Spaziergang durch die Rostocker Innenstadt mit Freundin Marita kann sich die 58-Jährige vor Fans kaum retten.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Rentnerin Brigitte möchte mit Hilfe von Tochter Jana eigentlich das Wohnzimmer ihrer Dreizimmerwohnung renovieren. Doch es gibt ein Problem: eine Spinne! Vor der hat das Mutter-Tochter-Duo panische Angst. Wird das achtbeinige Tier den beiden einen Strich durch die Rechnung machen? Damian wiederum hatte aufgrund seiner Transgeschlechtlichkeit bei der Jobsuche mit einigen Hindernissen zu kämpfen. Nach drei Jahren Arbeitslosigkeit bekommt der 26-Jährige nun endlich die Chance auf eine Ausbildung als Verkäufer bei einem Discounter.