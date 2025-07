„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (22.07.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 22.07.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Bereits seit längerem wollen Jasmin und Maik das Zimmer von Sohn Lennox renovieren. Heute möchte die Familie gemeinsam die Wand streichen – und auch der Zweijährige hilft fleißig mit. Doch natürlich landet die Farbe nicht immer dort, wo sie hinsoll. Jasmins älteste Schwester Cindy ist unterdessen mit ihrem Partner Ossi für einen Kurztrip nach Berlin gereist, um dort auch seinen Geburtstag zu feiern. Die beiden lassen es sich richtig gutgehen: Auf dem Programm stehen Luxus-Karossen, Trendfood und alles, was die Hauptstadt sonst noch zu bieten hat.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jean hat dieses Jahr wirklich Pech: Erst wurde ihm in seinem Paris-Urlaub das Handy geklaut, jetzt auch noch sein E-Roller. Doch so schnell gibt Jean nicht auf: Letztlich schafft er es sogar, seinen Scooter zurückzuholen. Für Torsten steht unterdessen bald sein 60. Geburtstag an. Für diesen besonderen Tag will er sich selbst einen Wunsch erfüllen – und so fährt er auf eigene Faust in die Landeshauptstadt Schwerin, um sich ein schönes Geburtstagswochenende zu gönnen. Wird der Trip wie erwartet?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Für Elvis‘ und Katrins Nesthäkchen Dennis steht ein wichtiger Termin an: Die Anmeldung in der weiterführenden Schule. Um wie früher mit Schwester Lina einen gemeinsamen Weg zu haben, soll es die gleiche Gesamtschule werden. Petra muss unterdessen weiterhin vom Bürgergeld leben. Ihren Putzjob hat sie verloren und das Angebot, als Alltagshelferin tätig zu werden, hat sie ausgeschlagen. Um trotz bevorstehendem Abriss von Dagmars Häuschen einen Ort und eine Anlaufstelle für die Barackler zu haben und vielleicht sogar den Gemeinschaftsgarten neu starten zu können, erkundigen sich Michael und Lothar derweil im nahegelegenen Kleingartenverein nach einer Möglichkeit, dort eine Parzelle zu bekommen.