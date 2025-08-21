Connect with us

    „Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (21.08.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

    Pascal bei "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

    Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

    „Hartz und herzlich“ Vorschau für 21.08.25

    15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Jasmin und Maik bei "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich": Die tägliche Vorschau (11.07.25) - was passiert heute in der Sozialdoku?

    Pascal muss rund 4.000 Euro Kindergeld zurückzahlen – nun ist guter Rat teuer. Elvis kümmert sich derweil darum, die Fahrräder der Familie zu reparieren, während Dieter seine Carmen mit einem Paris-Trip überraschen will. Wie reagiert sie?

    16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Der Umzug von Petra und ihren Kindern nach Dessau steht kurz bevor. Alle sind gespannt auf den Neuanfang. Jannies Tochter Leann wiederum möchte gerne zuhause ausziehen, während Dieter und Carmen ihren Trip nach Paris kaum erwarten können.

    17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Pamela ist felsenfest davon überzeugt, dass der Geist ihres verstorbenen Vormieters in ihrer Einzimmerwohnung spukt. Mit Räucherstäbchen bewaffnet, will die 58-Jährige das übernatürliche Phänomen gemeinsam mit ihrer Freundin Marita ein für alle Male aus den vier Wänden vertreiben. Denn mit einem Untoten will Pam auf keinen Fall zusammenleben. Damian wiederum hat nach drei Jahren Arbeitslosigkeit endlich eine Chance auf einen Job erhalten: Der 26-Jährige darf in einem Discounter zur Probe arbeiten. Wenn alles gut klappt, kann der Transmann bald eine dreijährige Ausbildung zum Verkäufer beginnen.

    18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Im Blockmacherring ist Sandra auf der Suche nach einem passenden LKW, um alles Hab und Gut von Rostock nach Ostfriesland zu bringen. Die Zeit drängt, denn in weniger als drei Wochen ist es so weit – und ohne den passenden LKW wird die fünfköpfige Familie nicht pünktlich ausziehen können. Wird der Umzug nach Niedersachsen etwa an einem fehlenden Fahrzeug scheitern? Pamela wiederum wird seit zweieinhalb Jahren von „Hartz und herzlich“ begleitet – und hat dadurch inzwischen sogar einige Berühmtheit erlangt. Die Folge: Bei einem Spaziergang durch die Rostocker Innenstadt mit Freundin Marita kann sich die 58-Jährige vor Fans kaum retten.

