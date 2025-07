„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (21.07.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 21.07.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Um der herzkranken Regina unter die Arme zu greifen, kommt Freundin Bärbel regelmäßig vorbei, um die Ein-Zimmer-Wohnung der Rentnerin zu putzen. Bei ihrem Einsatz stößt sie diesmal unverhofft auf eine versteckte Sucht der 71-Jährigen. Worum handelt es sich? Cindy und Ossi sind unterdessen für einen kurzen Städtetrip in die Hauptstadt gereist. Hier wollen sie Ossis Geburtstag feiern. Außerdem möchte Cindy ein bisschen shoppen gehen – und nicht zuletzt versucht die 24-Jährige, einen persönlichen Rekord zu knacken.

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Sandras 16-jährige Tochter Svenja ist großer Fan koreanischer Popmusik. Um ihren K-Pop-Idolen näherzukommen, hat sich die Schülerin nun sogar einige südkoreanische Lebensmittel zum Probieren gekauft. Doch das Experiment läuft leider völlig anders als erwartet. Jasmin und Ehemann Maik greifen derweil ihrer Freundin Michelle bei einem technischen Problem unter die Arme. Um sich für die Hilfe zu revanchieren, will die handwerklich begabte Siebenfach Mama den jungen Eltern beim Tapezieren helfen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Janines Aussehen hat sich verändert. Ihren Hals ziert jetzt ein großes Tattoo. Und es soll sogar noch wachsen. Bislang hat der neue Körperschmuck aber zum Glück kein Loch in ihr Budget gerissen, dafür aber für ordentlich Schmerzen gesorgt. Leann plagen seit einiger Zeit Schmerzen im Knie. Untersuchung und MRT hat sie schon hinter sich gebracht, jetzt stand die Besprechung der Ergebnisse an. Die teilt sie direkt mit Mama Jannie. Arthrose im Knie ist die Diagnose. Beate muss zum Jobcenter, denn dort soll sie ihre neue Sachbearbeiterin kennenlernen. Vermutlich wird diese die 57-Jährige zwar nicht mehr in einen Vollzeit-Job vermitteln, vielleicht kann sie ihr aber anderweitig weiterhelfen.