„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (20.08.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 20.08.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal ist nach der Trennung wieder bei seiner Mutter eingezogen und sucht nun händeringend einen Job. Derweil will der Autist Dominik mit Vorurteilen aufräumen und hat ein Buch geschrieben. Petra wiederum ist finanziell angeschlagen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Katrin und Elvis machen mit ihren Kindern einen Ausflug in den Kletterpark. Derweil will Pascal sich nach dem Wiedereinzug bei seiner Mutter selbst um seine Finanzen kümmern, während Dominik seit seiner Trennung vom Ehrgeiz gepackt ist.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Brigittes Tochter Jana hat einen langen Leidensweg mit dem Jugendamt hinter sich. Die 32-Jährige hat fünf Kinder, die alle nicht bei ihr wohnen dürfen – und die Trennung schmerzt sie sehr. Sie hofft, dass sie durch eine eigene Wohnung wenigstens ihre drei Jüngsten wieder zu sich holen kann. Damians gute Freundin Katharina wiederum hat vor wenigen Tagen per Post überraschend eine Kündigung von ihrem Arbeitgeber erhalten. Nach einem Gespräch mit ihrem ehemaligen Chef erfährt die 42-jährige Verkäuferin nun den Grund dafür.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Pamela ist felsenfest davon überzeugt, dass der Geist ihres verstorbenen Vormieters in ihrer Einzimmerwohnung spukt. Mit Räucherstäbchen bewaffnet, will die 58-Jährige das übernatürliche Phänomen gemeinsam mit ihrer Freundin Marita ein für alle Male aus den vier Wänden vertreiben. Denn mit einem Untoten will Pam auf keinen Fall zusammenleben. Damian wiederum hat nach drei Jahren Arbeitslosigkeit endlich eine Chance auf einen Job erhalten: Der 26-Jährige darf in einem Discounter zur Probe arbeiten. Wenn alles gut klappt, kann der Transmann bald eine dreijährige Ausbildung zum Verkäufer beginnen.