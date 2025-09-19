Connect with us

    „Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (19.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

    gepostet am

    Jasmin und Maik aus "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

    Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

    „Hartz und herzlich“ Vorschau für 19.09.25

    15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Petra bei "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich": Die tägliche Vorschau (26.08.25) - Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

    Der Abschied fällt Petra nicht leicht: Nach sechs Jahren verabschiedet sich Petra von „Hartz und herzlich“. Jonas wiederum ist frischer Single und unterzieht sich einer Typveränderung. Carmen will derweil ihren Diabetes in Griff bekommen.

    16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Jannie hat die Operation gut überstanden und kann es kaum erwarten, auf Jobsuche zu gehen. Derweil unterstützt Hausmeister Michael seinen Freund bei einer Weihnachtsaktion, während Petra und ihr Sohn ein DIY-Projekt in Angriff nehmen.

    17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Damian hat nach jahrelangem Suchen endlich eine eigene Wohnung in der Hansestadt gefunden. Sie ist teilmöbliert, aber Damian möchte ein paar Möbel austauschen. Carsten ein Sofa abzugeben hat, aber erstmal muss das alte raus? Schaffen die beiden Männer das? Die 21-jährige Jasmin räumt nach und nach ihre Wohnung leer. Bald muss sie ihre erste gemeinsame Wohnung mit Ehemann Maik aufgeben. Das Amt hat so entschieden. Dabei verbindet die zweifache Mama so viele unvergessliche Momente mit diesen Räumen.

    18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Bei Pamela hat sich Besuch angekündigt. Morgen steht ihr Schwarm Mickey aus Magdeburg auf der Matte. Doch bei der 58-Jährigen steht die Gefühlswelt Kopf. Kann Freundin Marita sie ablenken und ihre Nervosität abschwächen? Damians neue Wohnung wird Schritt für Schritt wohnlicher. Kumpel Carsten hat eine gebrauchte Couch für den 26-Jährigen aufgetan. Aber passt die auch in den Wohnraum der Zweizimmerwohnung? Der angehende Azubi hat kein finanzielles Polster um ein neues Sofa zu kaufen.

