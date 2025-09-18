„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (18.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 18.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Barackler Elvis plant eine Überraschung für einen Fan von ihm, der an Krebs erkrankt ist. Verkäufer Dominick wiederum hadert, ob er eine Aufstiegschance nutzen sollte, während Janine nach der Kündigung ihres Jobs am Boden zerstört ist.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Der Abschied fällt Petra nicht leicht: Nach sechs Jahren verabschiedet sich Petra von „Hartz und herzlich“. Jonas wiederum ist frischer Single und unterzieht sich einer Typveränderung. Carmen will derweil ihren Diabetes in Griff bekommen.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die beiden Freunde Jean und Carsten starten die Vorbereitungen für ihren nächsten Wettkampf. Diesmal wollen sie gemeinsam in den Boxring steigen. Aber schon beim Training merken sie, dass da einiges auf die zukommt? Macht einer von ihnen einen Rückzieher? Nicole hat heute ein Date mit Künstler Peter. Sie haben übers Internet Kontakt miteinander aufgenommen und wollen sich nun auch persönlich kennenlernen. Allerdings sind sie vielleicht doch unterschiedlicher als gedacht. Oder ist das der Beginn einer tiefen Freundschaft?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Damian hat nach jahrelangem Suchen endlich eine eigene Wohnung in der Hansestadt gefunden. Sie ist teilmöbliert, aber Damian möchte ein paar Möbel austauschen. Carsten ein Sofa abzugeben hat, aber erstmal muss das alte raus? Schaffen die beiden Männer das? Die 21-jährige Jasmin räumt nach und nach ihre Wohnung leer. Bald muss sie ihre erste gemeinsame Wohnung mit Ehemann Maik aufgeben. Das Amt hat so entschieden. Dabei verbindet die zweifache Mama so viele unvergessliche Momente mit diesen Räumen.