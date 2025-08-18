„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (18.08.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 18.08.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Für Dominik ist ein großer Tag: Der 22-Jährige nimmt im Tonstudio seinen ersten eigenen Song auf. Katrin ist derweil sauer, dass der Arzt bei ihrer Tochter Lina ADHS diagnostiziert hat, und Petra will für ihre neue Liebe Mannheim verlassen.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal ist nach einer gescheiterten Beziehung erneut bei seiner Mutter Beate untergekommen. Wird das Zusammenleben diesmal harmonisch ablaufen? Christine wiederum revanchiert sich bei Lothar und Michael für die tüchtige Hilfe beim Umzug.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der 26-jährige Damian macht mit seiner guten Freundin Katharina und ihren Hunden Charly und Anton einen Spaziergang am Warnemünder Strand. An der frischen Meeresluft holt den Transmann plötzlich die eigene Vergangenheit ein. Rentnerin Brigitte möchte derweil ihre Drei-Zimmer-Wohnung umgestalten. Beim An- und Verkauf im Rostocker Stadtteil Schutow hat sie für nur sieben Euro ein gebrauchtes Regal erstanden. Doch der Aufbau stellt die 70-Jährige vor eine große Herausforderung.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die sechsfache Mutter Sandra zählt die Tage bis zum Umzug nach Ostfriesland. In fünf Wochen will sie mit ihrer Familie ins Eigenheim nahe der Nordsee ziehen. Bis dahin muss ihr gesamtes Hab und Gut mit einem 7,5-Tonner vom Blockermacherring in die neue Heimat transportiert werden. Ob alles gut gehen wird? Im Briefkasten von Damians guter Freundin Katharina trudelt unterdessen eine böse Überraschung ein. Die 42-Jährige erhält schlechte Nachrichten von ihrem Arbeitgeber: Nicht nur sie selbst ist schockiert, sondern auch Damian!