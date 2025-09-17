„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (17.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 17.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jonas ist noch nicht über die Trennung von Freundin Martina hinweg und versucht sich abzulenken. Carmen wiederum muss sich nach der OP schonen, würde aber lieber arbeiten, da das Geld knapp ist. Auch Petra belasten ihre Mietschulden sehr.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Barackler Elvis plant eine Überraschung für einen Fan von ihm, der an Krebs erkrankt ist. Verkäufer Dominick wiederum hadert, ob er eine Aufstiegschance nutzen sollte, während Janine nach der Kündigung ihres Jobs am Boden zerstört ist.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy steckt mitten in der Renovierung ihres Mietshauses und packt wie immer kräftig mit an. Freund Ossi steht ihr, so gut es geht, zu Seite. Aber heute stoßen sie an ihre Grenzen, beim Versuch, schwere Schränke von A nach B zu bekommen. Ob da mal nichts kaputtgeht? Pamela ist in freudiger Erwartung. Schon bald kommt ihre Online-Bekanntschaft zu Besuch. Dafür will sie vorbereitet sein und möchte einen Großeinkauf machen. Doch reicht ihr schmales Budget für einen vollen Kühlschrank, damit der Besuch nicht verhungert?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die beiden Freunde Jean und Carsten starten die Vorbereitungen für ihren nächsten Wettkampf. Diesmal wollen sie gemeinsam in den Boxring steigen. Aber schon beim Training merken sie, dass da einiges auf die zukommt? Macht einer von ihnen einen Rückzieher? Nicole hat heute ein Date mit Künstler Peter. Sie haben übers Internet Kontakt miteinander aufgenommen und wollen sich nun auch persönlich kennenlernen. Allerdings sind sie vielleicht doch unterschiedlicher als gedacht. Oder ist das der Beginn einer tiefen Freundschaft?