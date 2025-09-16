„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (16.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 16.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Während Carmen sich einer OP unterzieht, muss Dieter die Kinder versorgen – und fürchtet den Worstcase. Petra richtet sich in ihrer Finanznot derweil ans Amt, während Florian hofft, beim Fabrikverkauf billige Fleischwaren zu ergattern.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Jonas ist noch nicht über die Trennung von Freundin Martina hinweg und versucht sich abzulenken. Carmen wiederum muss sich nach der OP schonen, würde aber lieber arbeiten, da das Geld knapp ist. Auch Petra belasten ihre Mietschulden sehr.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Bei Sandra in Ostfriesland steht großes Gerät vor der Tür. Die Abwasserleitungen müssen neu verlegt werden. Da nutzt die 41-Jährige die Gunst der Stunde und fragt die Bauarbeiter, ob sie mit ihrem Bagger auch direkt einen störenden Baumstumpf entfernen. Ob das klappt? Die 39-jährige Sabrina steht heute vor einer großen Aufgabe, sie zieht von Rostock nach Nordrhein-Westfalen. Doch in ihrer Zweizimmerwohnung stehen doch mehr Habseligkeiten als erwartet. Wird alles in den Transporter passen und behält Sabrina die Nerven?

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Cindy steckt mitten in der Renovierung ihres Mietshauses und packt wie immer kräftig mit an. Freund Ossi steht ihr, so gut es geht, zu Seite. Aber heute stoßen sie an ihre Grenzen, beim Versuch, schwere Schränke von A nach B zu bekommen. Ob da mal nichts kaputtgeht? Pamela ist in freudiger Erwartung. Schon bald kommt ihre Online-Bekanntschaft zu Besuch. Dafür will sie vorbereitet sein und möchte einen Großeinkauf machen. Doch reicht ihr schmales Budget für einen vollen Kühlschrank, damit der Besuch nicht verhungert?

20.15 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Große Freude bei Dieter: Dank Carmens Geschenk darf er LKW fahren. Florian wird derweil bald zweifacher Opa, denn Anna und Lea sind schwanger. Leann wiederum fiebert dem Tokio-Hotel-Konzert entgegen – mit VIP-Ticket, Plakat und Tattoo-Idee.

21.15 Uhr: „Hartz und herzlich“

Lisa und Leon stehen vor einem Neuanfang und wollen in eine eigene Wohnung ziehen. Doch ohne die genehmigte Erstausstattung des Jobcenters bleibt ihre Wohnung leer. Ein Anruf sorgt für Unruhe – erhalten sie die Hilfe rechtzeitig? Siggi plant ihre Geburtstagsfeier. Die Rentnerin wird 68 Jahre alt und möchte diesen Tag mit ihren Liebsten feiern. Doch die finanziellen Mittel sind knapp, sodass die Magdeburgerin den Gürtel enger schnallen muss, um Geld für die Party beiseitezulegen. Micky hat immer noch kein Geld vom Amt erhalten. Seinen Weiterbewilligungsantrag hat der Magdeburger schon vor Wochen abgegeben, doch das Geld ist immer noch nicht da.