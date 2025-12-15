„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (15.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 15.12.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

Die zweifache Mutter Franziska ist entsetzt: Ihr langjähriger Freund Patrick wurde verhaftet. Jetzt muss sie ganz alleine klar kommen und sich auch noch um seine laufenden Verfahren und Mahnungen kümmern. Als wären das nicht genug Probleme, stellt sie entsetzt fest, dass in Patricks Wohnung eingebrochen wurde. Rentnerin Kathrin macht sich derweil große Sorgen um ihren Mann Rainer. Der Hartz-IV-Empfänger wurde mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Liane hat es sich zur Aufgabe gemacht, hilflose Katzen zu pflegen. Einen großen Teil ihres Hartz-IV-Regelsatzes von 424 Euro steckt sie in Futter, Stroh und Medikamente für die streunenden Katzen.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Sandra hat Besuch von Verwandtschaft aus Stralsund. Passend zur Jahreszeit, gehen sie mit Svenja auf den Weihnachtsmarkt. Selbst bei Punsch und Weihnachtsliedern will bei der sechsfachen Mutter keine Stimmung aufkommen. Zu sehr schwirrt ihr der mögliche Hauskauf im Kopf herum. Pamela ist Schritt für Schritt dabei, ihre Wohnung wohnlich zu gestalten. Tino hilft ihr dabei und baut das Bettgestell auf. Das klappt allerdings nicht ohne Probleme. Kann Pam am Ende die erste Nacht im echten Bett schlafen?