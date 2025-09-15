„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (15.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 15.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Martin möchte mit Freundin Kim und deren beiden Kindern zusammenziehen, obwohl sie erst drei Monate zusammen sind. Carmen wiederum steht wegen einer Thrombose eine OP bevor, während Anna sich Hoffnungen auf einen Job im Supermarkt macht.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Während Carmen sich einer OP unterzieht, muss Dieter die Kinder versorgen – und fürchtet den Worstcase. Petra richtet sich in ihrer Finanznot derweil ans Amt, während Florian hofft, beim Fabrikverkauf billige Fleischwaren zu ergattern.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

An ihrem Geburtstag hofft Rentnerin Regina auf das große Glück. Die rüstige Rentnerin hat sich extra dafür ein paar Rubellose gekauft. Sie wünscht sich auf den großen Gewinn, um etwas weniger Sorgen zu haben. Wird heute tatsächlich ihr großer Tag? Bei Sandra und ihrem Sohn Dave steht ein Ausflug an. Die sechsfache Mutter hat dem jüngsten Sprössling noch nicht verraten, wo es hingeht. Das Ziel ist ein Tierpark. Sie erhofft sich, dass der Trip ein großer Spaß für den Dreijährigen sein wird.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Bei Sandra in Ostfriesland steht großes Gerät vor der Tür. Die Abwasserleitungen müssen neu verlegt werden. Da nutzt die 41-Jährige die Gunst der Stunde und fragt die Bauarbeiter, ob sie mit ihrem Bagger auch direkt einen störenden Baumstumpf entfernen. Ob das klappt? Die 39-jährige Sabrina steht heute vor einer großen Aufgabe, sie zieht von Rostock nach Nordrhein-Westfalen. Doch in ihrer Zweizimmerwohnung stehen doch mehr Habseligkeiten als erwartet. Wird alles in den Transporter passen und behält Sabrina die Nerven?