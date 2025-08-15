„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (15.08.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 15.08.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Elvis ist Feuer und Flamme, weil er ein Drift-Event besuchen wird. Derweil trifft Ela die Kündigung ihres Jobs wie ein Schlag ins Gesicht – und auch Freundin Beate kann es nicht fassen. Hausmeister Martin plant unterdessen eine Grillparty.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Michael und Lothar möchten ein Grillfest ausrichten und so das alte Häuschen von Dagmar wieder zu einem zentralen Treffpunkt machen. Anlässlich des ersten Todestages seiner Ehefrau Gudrun kehrt derweil Michael nach Mannheim zurück.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Die 70-jährige Brigitte möchte ihr Zuhause etwas umgestalten. Dafür ist sie mit ihrer Tochter Jana zum An- und Verkauf gefahren, um nach einer neuen Couch zu suchen. Doch die muss einige Kriterien erfüllen. Wird die Rentnerin fündig werden? Die 41-jährige Sandra ist nicht nur Mutter von sechs Kindern, sondern auch mittlerweile vierfache Oma. Ihre Enkelin Liv kam erst vor wenigen Tagen zur Welt. Trotz aller Freude ist Sandra gerade angespannt, denn ihr Umzug ins Traumhaus nach Ostfriesland steht auf der Kippe.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Der 26-jährige Damian macht mit seiner guten Freundin Katharina und ihren Hunden Charly und Anton einen Spaziergang am Warnemünder Strand. An der frischen Meeresluft holt den Transmann plötzlich die eigene Vergangenheit ein. Rentnerin Brigitte möchte derweil ihre Drei-Zimmer-Wohnung umgestalten. Beim An- und Verkauf im Rostocker Stadtteil Schutow hat sie für nur sieben Euro ein gebrauchtes Regal erstanden. Doch der Aufbau stellt die 70-Jährige vor eine große Herausforderung.