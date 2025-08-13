Connect with us

    „Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (13.08.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

    gepostet am

    Petra und Christine bei "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

    „Hartz und herzlich“ Vorschau für 13.08.25

    15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Katrin kann es kaum erwarten, von Tochter Antonia zu erfahren, was sie auf der Klassenfahrt alles erlebt hat. Beate und Ela wiederum würden gerne mehr Stunden arbeiten, um ihre Finanzen zu verbessern. Und Michael hat einen Job in Aussicht.

    Jasmin und Maik bei "Hartz und herzlich"
    16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

    Beate und Ela sind völlig aus dem Häuschen: Ihr Kurztrip nach Berlin steht an. Carmens Nerven liegen derweil blank, denn der Tag der OP ist gekommen. Katrin und Elvis haben es unterdessen mit gleich zwei kaputten Waschmaschinen zu tun.

    17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Pamela hat noch immer ein mulmiges Gefühl in ihren eigenen vier Wänden. Denn seit ein paar Wochen gibt es immer wieder mysteriöse Vorkommnisse, die ihr Angst machen. Freundin Marita soll ihr helfen, den Geist wieder loszuwerden. Azubi Jean ist vorzugsweise mit seinem geliebten E-Roller in Rostock unterwegs. Doch der hat den Geist aufgegeben, also muss schnellstens ein neuer her. Doch der Umtausch des elektronischen Gefährtes, wird umständlicher als gedacht.

    18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Rentnerin Regina ist nicht nur stolze Aquarium-Beisitzerin, sondern auch große Fischliebhaberin. Deshalb hat sie sich entschlossen, einen ganz besonderen Ausflug zu machen: Es geht in Ozeaneum nach Stralsund. Sechsfach-Mama Sandra hat grade alle Hände voll zu tun. Sie steckt mitten in den Vorbereitungen für den Umzug in ihr neues Haus nach Ostfriesland. Außerdem muss Sohn Angelo regelmäßig wegen seines Knochenbruchs zum Arzt. Wird die 41-Jährige alles schaffen?

