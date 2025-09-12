„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (12.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 12.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Pascal und Selina wollen gemeinsam mit Mama Petra ihren „Tostebrotsong“ in einem Tonstudio neu aufnehmen – und hoffen, dass er zum Hit wird. Janina hadert derweil mit ihrem neuen Job, während Anna ihre Ausbildung kurzerhand abbricht.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Martin möchte mit Freundin Kim und deren beiden Kindern zusammenziehen, obwohl sie erst drei Monate zusammen sind. Carmen wiederum steht wegen einer Thrombose eine OP bevor, während Anna sich Hoffnungen auf einen Job im Supermarkt macht.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jean hat sich verkalkuliert. Bei dem jungen Auszubildenden hat sich ein beachtlicher Schuldenberg angehäuft. Das mit seinem niedrigen Azubi-Gehalt zu stemmen stellt sich als schwieriger heraus als gedacht. Ob er das hinbekommt? Jasmin wohnt mittlerweile mit Vater Maik und den beiden Kindern Lennox und Luna im Mutter-Kind-Heim. Die alte Wohnung muss aufgelöst werden, und der vollständige Umzug steht bevor. Heute muss Jasmin den Keller aufräumen. Für die junge Mutter gibt es noch einiges zu tun.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

An ihrem Geburtstag hofft Rentnerin Regina auf das große Glück. Die rüstige Rentnerin hat sich extra dafür ein paar Rubellose gekauft. Sie wünscht sich auf den großen Gewinn, um etwas weniger Sorgen zu haben. Wird heute tatsächlich ihr großer Tag? Bei Sandra und ihrem Sohn Dave steht ein Ausflug an. Die sechsfache Mutter hat dem jüngsten Sprössling noch nicht verraten, wo es hingeht. Das Ziel ist ein Tierpark. Sie erhofft sich, dass der Trip ein großer Spaß für den Dreijährigen sein wird.