    „Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (11.12.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

    Damian und Katharina bei "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

    Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

    „Hartz und herzlich“ Vorschau für 11.12.25

    15.00 Uhr: „Hartz und herzlich“

    Petra bei "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich": Die tägliche Vorschau (26.08.25) - Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

    Auswanderer Rudi hat seine ehemalige Heimat im brandenburgischen Luckenwalde hinter sich gelassen und ist in seinem neuen Leben in Tansania angekommen. Am Fuße des Kilimanjaro heiratet der gebürtige Thüringer seine afrikanische Verlobte Nangini. Doch dann folgt ein Schicksalsschlag nach dem anderen. An der polnischen Grenze in Frankfurt an der Oder möchte der 53-jährige Mike nach sieben Jahren Arbeitslosigkeit in die Berufswelt starten. Als seine Frau Kerstin vor acht Jahren erkrankte, übernahm der gelernte Landwirt damals die Pflege. Um jetzt wieder Fuß in der Berufswelt zu fassen, macht der ehrgeizige Brandenburger zurzeit eine Weiterbildung zur Sicherheitsfachkraft.

    18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

    Damian hat endlich eine Zusage für eine Wohnung in Rostock. Jetzt braucht er nur noch die nötigen Unterlagen. Eine gute Freundin aus Rostock steht dem 26-Jährigen mit Rat und Tat zu Seite und vielleicht hat Katharina auch einen Job für ihn. Aber wird der Neustart in seiner Heimat wirklich so problemlos für den Transmann? Die einen kommen zurück, die anderen gehen wahrscheinlich für immer. Wird hier das Ende einer Rostock-Ära besiegelt? Tino schreibt eine Bewerbung für eine neue Arbeitsstelle in Ostfriesland. Wenn das klappt, dann steht dem Hauskauf 400 Kilometer entfernt vom Blockmacherring nichts mehr im Wege. Sandra kann den Neustart kaum abwarten.

