„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (11.07.25) – was passiert heute in der Sozialdoku?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 11.07.25

12.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Jasmins Schwangerschaft schreitet fort. Mittlerweile ist sie im siebten Monat. Ganz allein ist sie nicht, denn sie hat bereits einen anderthalbjährigen Sohn, Lennox. Eigentlich sollten die beiden längst in einem Mutter-Kind-Heim untergekommen sein. Bislang war allerdings noch kein Platz in der Einrichtung für sie frei. Das ändert ich nun aber. Jetzt soll es ernst werden. Das Verhältnis zwischen Regina und Pamela gestaltet sich derweil weiterhin schwierig. Hier herrscht ein ständiges Auf und Ab. Vor Kurzem haben sich die Freundinnen erneut verkracht. Nun fragt sich: Wird es wieder zu einer Versöhnung zwischen den beiden Frauen kommen?

13.55 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Azubi Jean hat Grund zur Freude: Sein erster Urlaub steht an. Der 23-Jährige hat auch schon einen Plan, wie und vor allem wo er die kostbare freie Zeit verbringen möchte: Sein Ziel ist Paris. Dafür hat er auch bereits gespart. Nun steht seiner Traumreise in die Stadt der Liebe eigentlich nichts mehr im Wege. Indessen muss Jasmin mit einem heftigen Schicksalsschlag klarkommen: Im achten Monat hat sie leider ihr Kind verloren. Die gesamte Schwangerschaft war immer wieder von enormen Beschwerden geprägt. Und nun endet diese Zeit der Ungewissheit in der denkbar schlimmsten Form. In dieser schweren Zeit rücken Maik und Jasmin noch näher zusammen. Sie spenden sich nicht nur Trost, sondern auch Stärke.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Katrin ist im Moment so gar nicht nach Lachen zumute. Denn beim Verzehr einer allzu harten Salami hat sie sich einen Schneidezahn rausgebissen. Für seine Freundin plant Florian eine besondere Geburtstagsüberraschung. Die Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Marina will er bis zu Danas Ehrentag über die Bühne gebracht haben. Große Verwirrung bei Janine, denn ihr fehlt Geld. Und das nicht zu knapp. Auch bei der Wohnungsbaugesellschaft ist ihre Miete nicht eingegangen. Schuld daran ist ein Bürgergeld-Weiterbewilligungsantrag, den sie vergessen hat, zu stellen.