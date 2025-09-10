„Hartz und herzlich“: Die tägliche Vorschau (10.09.25) – Wie geht es in der Sozialdoku weiter?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock.

Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben. KUKKSI verrät, was in den Folgen heute auf RTLZWEI passiert.

„Hartz und herzlich“ Vorschau für 10.09.25

15.00 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Vor Weihnachten gibt es eine tolle Gutschein-Aktion, die sich auch Katrin nicht entgehen lassen will. Jannie wiederum sorgt sich wegen ihrer Gesundheit. Außerdem steht der Todestag von Dagmar an, die 2021 verstarb. Zeit für ein Gedenken.

16.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

Martin möchte mit Freundin Kim und deren beiden Kindern zusammenziehen, obwohl sie erst drei Monate zusammen sind. Carmen wiederum steht wegen einer Thrombose eine OP bevor, während Anna sich Hoffnungen auf einen Job im Supermarkt macht.

17.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

Marita ist auf einen Plausch bei Pamela zu Besuch. Pamela geht es nicht so gut. Sie hat starke Zahnschmerzen und würde gerne diese behandeln lassen. Das gestaltet sich für die Witwe finanziell als schwierig, da einiges gemacht werden muss. Brigitte möchte eine neue Beziehung eingehen. Bei der Partnersuche hilft ihr Jana, ein Online-Profil auf einer Dating-Website zu erstellen. Dies gestaltet sich schwieriger als erwartet, da Brigitte genaue Vorstellungen davon hat, wie ihr Partner sein soll.

18.05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

An ihrem Geburtstag hofft Rentnerin Regina auf das große Glück. Die rüstige Rentnerin hat sich extra dafür ein paar Rubellose gekauft. Sie wünscht sich auf den großen Gewinn, um etwas weniger Sorgen zu haben. Wird heute tatsächlich ihr großer Tag? Bei Sandra und ihrem Sohn Dave steht ein Ausflug an. Die sechsfache Mutter hat dem jüngsten Sprössling noch nicht verraten, wo es hingeht. Das Ziel ist ein Tierpark. Sie erhofft sich, dass der Trip ein großer Spaß für den Dreijährigen sein wird.